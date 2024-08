Dramatyczne zdarzenie w Poznaniu. Donald Tusk właśnie poinformował o śmierci dwóch strażaków.

Donald Tusk zamieścił wpis w serwisie społecznościowym „X”. Poinformował w nim, że dwóch strażaków straciło życie. Nazwał ich też „prawdziwymi bohaterami” oraz złożył kondolencje rodzinom zmarłych.

– Dwóch strażaków zginęło dzisiaj w trakcie akcji gaśniczej w Poznaniu. Cześć Ich pamięci! To prawdziwi bohaterowie naszych czasów. Rodziny ofiar otoczone zostaną opieką państwa – napisał premier na swoim profilu społecznościowym.

Donald Tusk poinformował o śmierci dwóch strażaków. Jak doszło do tragedii?

Do pożaru doszło w nocy z soboty na niedzielę w Poznaniu, w kamienicy przy ul. Kraszewskiego. W trakcie akcji gaśniczej poszkodowanych zostało aż 13 funkcjonariuszy straży pożarnej. Niestety, dwóch z nich, w wyniku odniesionych obrażeń, zginęło na miejscu.

Na miejscu dalej są strażacy. Według najnowszych informacji jest ich ok. 100. Są tam również specjalistyczne samochody Straży Pożarnej, a także specjalne grupy ściągnięte na miejsce m.in. z Łodzi. Wiadomo również, że pożar, do którego doszło był sytuacją nagłą i niespodziewaną.

– Rzadko kiedy zdarzają się takie sytuacje, gdzie nagle w dużej liczbie ratownicy są poszkodowani. To raczej my ratujemy poszkodowanych, a nie stajemy się poszkodowanymi. A tu rozwój akcji był niecodzienny. Zdarzają się wybuchy gazu, duże pożary, ale tutaj skala zniszczeń była naprawdę olbrzymia i w bardzo krótkim czasie. Z dość niewinnego pożaru, dość takiego typowego przeszliśmy do sytuacji niecodziennej i dramatycznej – powiedział rzecznik prasowy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Karol Kierzkowski, którego cytuje wp.pl.

