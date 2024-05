Nietypowa sytuacja podczas obchodów Dnia Strażaka. Andrzej Duda nagle zwrócił się do Szymona Hołowni, a ten zareagował wybuchem śmiechu.

Podczas dzisiejszych obchodów Dnia Strażaka przewidziano wystąpienia oficjeli. Wśród przemawiających byli m.in. prezydent RP Andrzej Duda czy Szymon Hołownia – Marszałek Sejmu.

Przed wystąpieniem tego pierwszego doszło do zaskakującej i zabawnej sytuacji. Duda nagle, jeszcze przed podejściem do mikrofonu, zwrócił się do Hołowni. Dzięki temu, że stał blisko sprzętu nagłaśniającego dało się usłyszeć jego słowa.

– Nie będzie tak długo jak wczoraj – rzucił Andrzej Duda w kierunku stojącego obok Szymona Hołowni. Marszałek Sejmu serdecznie się zaśmiał słysząc słowa prezydenta.

Potwierdzamy: wczorajsze wystąpienie trwało około 45 minut. Dzisiejsze 15. pic.twitter.com/fsHdwtx7FR — Szkło Kontaktowe TVN24 (@SzkKontaktowe) May 4, 2024

O co chodziło Dudzie? Prezydent nawiązał w ten sposób do przemówienie na placu Zamkowym w Warszawie podczas uroczystości w związku z obchodami 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wówczas głowa państwa przemawiał aż 45 minut.

