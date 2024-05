Janusz Kowalski, poseł na Sejm RP, zamieścił mocny wpis w serwisie „X”. Twierdzi, że jeżeli szef MSWiA był pod wpływem alkoholu podczas wystąpienia z okazji dnia strażaka – powinien zostać zdymisjonowany.

Chodzi rzecz jasna o wystąpienie Kierwińskiego w trakcie uroczystości z okazji dnia strażaka. Dźwięk, który wydobywał się z mikrofonu w momencie, gdy szef MSWiA wygłaszała swoje przemówienie był – delikatnie rzecz ujmując – dziwny.

Marcin Kierwa Kierwiński, minister MSWiA.



Posłuchajcie przemówienia Kierwy, jakiś dziwny taki.

Już po opuszczeniu mównicy Kierwiński został zapytany o całą sytuację przez dziennikarzy. Tłumaczył to problemami ze sprzętem nagłaśniającym. Twierdził także, że na placu, na którym odbywały się uroczystości był dość duży pogłos. Stąd dziwny dźwięk wydobywający się z głośników w trakcie jego przemówienia. Należy również podkreślić, że po zakończeniu wystąpienia, w rozmowach z dziennikarzami, Kierwiński brzmiał zupełnie normalnie.

Wpis dotyczący wystąpienia Kierwińskiego zamieścił w serwisie „X” Janusz Kowalski. Kontrowersyjny poseł, który słynie z ostrych wypowiedzi i często wchodzi w spory politycznie zażądał dymisji szefa MSWiA, gdyby ten okazał się być pijany. – Jeżeli Marcin Kierwiński był pijany natychmiast dziś powinien zostać zdymisjonowany! – napisał Janusz Kowalski.

Jeżeli Marcin Kierwiński był pijany natachmiast dziś powinien zostać zdymisjonowany!

Głos zabrał też publicysta Dawid Wildstein. – Najbardziej mnie bawią filmiki po „uroczystościach” mające dowodzić, że Kierwiński trzeźwy. No, delikatnie rzecz ujmując, nie dowodzą tego, chociaż, w teorii, to dziwne zachowanie może być to efekt stresu. Starczyłoby się podać badaniu na alkohol i substancje psychoaktywne. Jak myślicie, Kierwiński to zrobi? – napisał.

Najbardziej mnie bawią filmiki po "uroczystościach" mające dowodzić, że Kierwiński trzeźwy. No, delikatnie rzecz ujmując, nie dowodzą tego, chociaż, w teorii, to dziwne zachowanie może być to efekt stresu.



Starczyłoby się podać badaniu na alkohol i substancje psychoaktywne. Jak myślicie, Kierwiński to zrobi?

