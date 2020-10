Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z ubiegłego czwartku wywołało lawinę protestów, które od tygodnia przetaczają się przez wiele miast w Polsce. Tymczasem prezydent Andrzej Duda oświadczył w piątek, że zgłosi nowy projekt ustawy w sprawie aborcji. Prezydent proponuje rozwiązania, które nieco złagodzą restrykcyjny wyrok TK.

Prezydent Duda opublikował oficjalne oświadczenie, w którym prezentuje swoje stanowisko. Na wstępie zaznacza, że jest przeciwnikiem aborcji eugenicznej. „Osobiście podzielam pogląd, iż tzw. aborcja eugeniczna jest niezgodna z Konstytucją, mówiłem o tym wielokrotnie publicznie. Prawo do życia jest wartością, którą należy bezwzględnie chronić i nie można jej w żaden sposób różnicować – na dzieci pełno- i niepełnosprawne, np. dzieci z zespołem Downa.” – czytamy w oświadczeniu.

Andrzej Duda zwraca jednak uwagę, że również on ma zastrzeżenia, co do wyroku TK, który wzbudził tak wielkie emocje. „Wyrok Trybunału doprowadził jednak również do sytuacji, w której niemożliwa stała się aborcja w sytuacji wystąpienia tzw. wad letalnych płodu, w której wiadomo, że dziecko i tak nie będzie w stanie żyć po porodzie. To sytuacja niezwykle delikatna i bolesna dla każdej matki, dla każdego rodzica. W przypadku wad letalnych śmierć dziecka jest nieuchronna. Ochrona jego życia pozostaje zatem poza mocą ludzką.” – czytamy w oświadczeniu opublikowanym na oficjalnej stronie Kancelarii Prezydenta.

Duda przeprowadził konsultacje z ekspertami

Prezydent podkreślił, że w ostatnich dniach odbył na ten temat rozmowy z ekspertami zarówno z dziedziny medycyny, jak i prawa. „Po przeprowadzeniu tych konsultacji zdecydowałem się na złożenie do Sejmu RP projektu zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży” – oświadczył Duda.

„Uwzględniając wskazania Trybunału, projekt ten przewiduje wprowadzenie nowej przesłanki, która przywraca możliwość przerwania ciąży, w sposób zgodny z zasadami Konstytucji RP, jedynie w przypadku wystąpienia tzw. wad letalnych, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się martwe albo obarczone nieuleczalną chorobą lub wadą, prowadzącą niechybnie i bezpośrednio do śmierci dziecka, bez względu na zastosowane działania terapeutyczne.” – informuje Duda.

„Musimy umieć ze sobą rozmawiać”

„Liczę na szeroki konsensus polityczny w tej sprawie, zwłaszcza że poparcie dla podobnego rozwiązania prawnego deklarowali publicznie przedstawiciele różnych partii politycznych – zarówno ze Zjednoczonej Prawicy, jaki i opozycji. Takie rozwiązanie popiera też większość Polaków.” – pisze Duda. Prezydent dodał, że niezbędne są dalej idące działania rządu w celu wsparcia rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci. Zaapelował także o „obniżenie społecznych emocji”. „Różnimy się i będziemy się różnić, ale musimy umieć ze sobą rozmawiać.” – podsumował prezydent.

