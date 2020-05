Andrzej Duda jak co tydzień wziął udział w sesji Q&A, podczas której odpowiadał na pytania internautów. Część z nich dotyczyła startu w wyborach nowego kandydata Koalicji Obywatelskiej, Rafała Trzaskowskiego. Co na temat nowego przeciwnika sądzi obecny prezydent?

Rafał Trzaskowski w sondażach błyskawicznie włączył się do walki o drugą turę wyborów prezydenckich. Istnieje duża szansa, że to właśnie on zmierzy się z Andrzejem Duda w drugiej turze. Nic więc dziwnego, że obu kandydatów natychmiast zaczęto porównywać.

I właśnie Rafała Trzaskowskiego dotyczyło wiele pytań zadanych Andrzejowi Dudzie podczas czwartkowej sesji Q&A. Jeden z widzów zapytał obecnego prezydenta o różnice między programem jego i kandydata KO. Widz stwierdził, że nie widzi różnic, ponieważ obaj nie zgadzają się na podniesienie wieku emerytalnego i likwidację 500 plus.

W odpowiedzi Andrzej Duda stwierdził, że jego kontrkandydat brał udział w podniesieniu wieku emerytalnego. „To czemu tego nie mówił wtedy, kiedy jego szef Donald Tusk podnosił wiek emerytalny razem z panem ministrem Kosiniakiem-Kamyszem? Jakoś wtedy nie słyszałem głosu pana Rafała Trzaskowskiego, żeby protestował przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego w Polsce. (…) Jakoś nie widzę, że pan Trzaskowski przypominał o tamtym, jak wtedy się zachowywał, jakie miał wtedy zdanie” – powiedział.

Prezydent pytany był również, czy obawia się Rafała Trzaskowskiego jako przeciwnika w wyborach. „Panie Janku, ja się nikogo nie obawiam, bo gdybym się w ogóle czegokolwiek obawiał, to nie startowałbym w wyborach prezydenckich. Może pan być spokojny. Ja po prostu robię swoje, szanuję każdego kandydata” – stwierdził.

Andrzej Duda odniósł się też do swojego udziału w debacie prezydenckiej. „Chociaż kiedyś prezydent Aleksander Kwaśniewski odmówił udziału w debacie przedwyborczej z wszystkimi kandydatami, chociaż to samo zrobił prezydent Bronisław Komorowski, ja nie odmówiłem i wziąłem udział w tej debacie. Uważałem, że to pewien wyraz szacunku do kontrkandydatów” – powiedział.

Cieszę się, że miałem możliwość odpowiedzieć na Państwa pytania 💬👥 choć było ich bardzo dużo i nie sposób, niestety, porozmawiać o wszystkim w tak krótkim czasie. Dziękuję za spotkanie i obecność. Do zobaczenia! #DUDA2020 🇵🇱 Opublikowany przez Andrzeja Dudę Czwartek, 21 maja 2020

Czytaj także: Fatalny wynik Andrzeja Dudy w najnowszym sondażu. Spadł o 20 punktów procentowych!

Źr.: Facebook/Andrzej Duda