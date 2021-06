Prezydent dumny z występu Biało-Czerwonych na EURO 2020. – Nie wątpię w to, że będą chcieli dać z siebie wszystko – powiedział Andrzej Duda w rozmowie z dziennikarzami.

Po tragicznym występie ze Słowacją (1:2), mecz z Hiszpanią (1:1) przywrócił naszym kibicom wiarę w sukces drużyny Paolo Sousy. Wątek gry reprezentacji Polski pojawił się na spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z dziennikarzami.

– Ja na nich liczyłem – oświadczył Duda. Prezydenta przekonuje, że nie stracił wiary w drużynę, nawet po słabym spotkaniu ze Słowacją. – Liczyłem, że się nie załamią i nie rozkleją. Była mobilizacja i walka. Może byśmy chcieli, żeby jeszcze lepiej grali – dodał.

Dalsza część wypowiedzi wskazuje, że prezydent ma nadzieję na wyjście z grupy. – Mają jednak jeszcze jeden mecz. Nie wątpię w to, że będą chcieli dać z siebie wszystko. Zawsze kibicuję za naszymi i wierzę w to, że wygrają – podkreślił.

Przypomnijmy, że w ostatnim meczu grupowym Polacy zmierzą się ze Szwedami. Sytuacja Biało-Czerwonych jest prosta, żeby wyjść do fazy pucharowej Biało-Czerwonym potrzebne jest zwycięstwo. Każdy inny wynik oznacza odpadnięcie z turnieju.

Polakom z pewnością może pomóc doping kibiców. Wspomniał o tym nasz selekcjoner Paolo Sousa, dziękując za dotychczasowe wsparcie. – Jestem naprawdę dumny, reprezentując wasz kraj, bo wy też sprawiacie, że naprawdę czujemy dumę. Dziękuję. Trzymajcie tak dalej, utrzymujcie tę wiarę i nadal pchajcie nas do przodu. Dajcie nam całą energię, jaką macie. A my zrobimy wszystko, by sprawić, że będziecie naprawdę dumni – zapowiedział trener.

Źródło: WP SportoweFakty