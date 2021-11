Podczas wizyty w Czarnogórze prezydent Andrzej Duda odniósł się do niedawnej rozmowy Angeli Merkel z Aleksandrem Łukaszenką. Polski prezydent jednoznacznie oświadczył, że „Polska nie uzna żadnych ustaleń”, które zapadną ponad głowami Polaków.

W czasie konferencji prasowej Andrzej Duda usłyszał na konferencji prasowej pytanie o jego niedawną rozmowę z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem. Dopytano go, czy była ona reakcją na rozmowę kanclerz Angeli Merkel z Alaksandrem Łukaszenką.

Polski prezydent przyznał, że podczas rozmowy z niemieckim prezydentem nawiązywał również do prowadzonych w ostatnim czasie rozmów telefonicznych. „Przede wszystkim myślę w tym momencie o rozmowach, które jak wszyscy wiedzą, prowadziła pani kanclerz Angela Merkel w ciągu ostatnich dni” – doprecyzował Duda.

„Krótko mówiąc Polska nie uzna żadnych ustaleń, które zostaną podjęte – jak to się mówi – ponad naszymi głowami” – stwierdził stanowczo Duda. Przyznał, że poinformował o tym Steinmeiera.

„Że jeżeli ma dojść do jakichś ustaleń, które miałyby być dla Polski i dla polskich władz wiążące, czy które polskie władze miałyby w jakiś sposób wykonywać, to owszem, ale to będą ustalenia, które są podjęte wyłącznie przez nas” – zapewnił Andrzej Duda. „Jesteśmy suwerennym państwem, które ma prawo samo decydować o sobie i będziemy to prawo egzekwowali w sposób bezwzględny” – dodał.

Duda oskarża Łukaszenkę

Prezydent podkreślił, że to Łukaszenka „wpycha” migrantów na teren UE. „Władze białoruskie, reżim białoruski, używając do tego umundurowanych sił białoruskich, spycha tych ludzi, traktując ich przedmiotowo, na polską granicę, gdzie dochodzi do zamieszek” – mówił Duda.

„Jest to blisko granicy Polski z Litwą, blisko strategicznego miejsca, jakim jest przesmyk suwalski – jedyny pas lądu, który łączy państwa bałtyckie z resztą UE i NATO, w związku z czym jest to miejsce strategiczne i z całą pewnością Sojusz Północnoatlantycki powinien dzisiaj zwracać na to uwagę i bacznie obserwować” – dodał Duda.

Źr. Polsat News