Brytyjski „The Times” zwrócił uwagę, że Andrzej Duda najprawdopodobniej zdołał przekonać Donalda Trumpa ws. podniesienia obowiązkowych wydatków na obronność państw członkowskich NATO. Polski prezydent od pewnego czasu lansuje swój pomysł wprowadzenia poziomu 3 proc. PKB.

Brytyjski dziennik powołuje się na informacje od zaufanych współpracowników Trumpa, po spotkaniu Duda – Trump. Według tych doniesień, były prezydent „skłania się ku nowemu celowi (…) jako cenie dalszego zobowiązania na rzecz obrony Europy, jeśli wróci do władzy po listopadowych wyborach”.

Przed wizytą w USA Andrzej Duda ogłosił swój postulat, aby państwa NATO przeznaczały na obronność co najmniej 3 proc. PKB, a nie 2 jak to ma miejsce obecnie. „Myślenie (Trumpa) ewoluuje w kierunku 3 proc., zwłaszcza po rozmowie z Dudą – i to nie licząc pieniędzy dla Ukrainy” – powiedział informator gazety.

Gazeta zwraca uwagę, że obecnie zaledwie trzy państwa spełniają ten wymóg (Polska, USA i Grecja). Mało tego, niektóre nie wydają nawet 2 proc. PKB, które obecnie jest obowiązkowe.

Jak podaje RMF FM, źródło „The Times” przekonuje też, że Trump rzeczywiście ma – tak jak twierdzi były prezydent – plan zakończenia wojny w Ukrainie, lecz nie chce go zdradzić, by nie stracić wpływu na sytuację.

Przeczytaj również:

Źr. RMF FM