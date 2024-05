Prezydent Andrzej Duda w środę odwiedził Poznań. W swoim wystąpieniu nawiązał m.in. do projektu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Głowa państwa nie ukrywa, że ma ten temat bardzo wyrobione zdanie.

Prezydent Duda zwrócił uwagę, że Polska bardzo dynamicznie rozwinęła się w ostatnich latach. „Potrzebujemy więcej spektakularnych inwestycji. Potrzebujemy więcej odwagi, więcej możliwości rozwoju. Każdy widzi, że im więcej mamy infrastruktury, im więcej mamy możliwości komunikacji, im więcej mamy możliwości wyjścia na świat, tym dynamiczniej się rozwijamy” – mówił.

W ocenie prezydenta budowa CPK ma wyjątkowe znaczenie. „Wielkie lotnisko w sercu Europy jest nam potrzebne. Wielkie lotnisko, z którego będzie można polecieć do każdego zakątka świata, gdzie będą przylatywali ludzie po to, by przesiąść się z samolotu do samolotu i polecieć w inne miejsca. Lotnisko z którego później będzie można się połączeniami wewnątrzkrajowymi przemieścić na inne, mniejsze lotniska krajowe, czy po prostu (pojechać) do innych miejscowości i miast za pomocą szybkiej kolei, za pomocą sieci dróg. To są dla nas wyzwania na przyszłość” – mówił Duda.

Prezydent podkreślił, że budowa CPK posiada fundamentalne znaczenie dla rozwoju Polski, ale też dla bezpieczeństwa. „Co dzisiaj absolutnie najważniejsze, jest to niezbędne dla zapewnienia Polsce strategicznego bezpieczeństwa. Będzie to jedyne w Polsce lotnisko, które będzie w stanie przyjąć w tak szybkim tempie tak istotne siły sojusznicze, które w razie czego będą służyły wsparciu naszej armii w obronie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej” – mówił.

Prezydent stwierdził, że CPK to „absolutnie fundamentalny element rozwojowy jeżeli chodzi o także o naszą przyszłość w Unii Europejskiej”. Powiedział, że jeśli zrealizujemy tę inwestycję, będziemy wschodnim centrum Unii Europejskiej, sercem tej części Europy.

Przeczytaj również:

Źr. RMF FM