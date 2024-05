Tajemniczy obiekt pojawił się na polskim niebie. W serwisie „X” internauci pokazują zdjęcia. Widziało go wiele osób.

Wielu użytkowników serwisu „X” publikowało 2 maja zdjęcia tajemniczego obiektu, który pojawił się na polskim niebie. Komentarzy było naprawdę sporo. Ludzie określali zjawisko jako coś świetlistego.

Początkowo sugerowano, że to drugi człon rakiety Falcon 9, który po godzinie 20 wyniósł na orbitę polarną satelity obserwacyjne firmy Maxar. Można to zauważyć w wielu wpisach.

Innego zdania był jednak Karol Wójcicki, prowadzący kanał „Z głową w gwiazdach”. Z jego wpisu wynika bowiem, że to, co zobaczyliśmy na polskim niebie było „żaglem słonecznym”. – Nie chciało mi się w to wierzyć, ale sprawdziłem i trasa oraz godzina przelotu IDEALNIE pasują do żagla słonecznego ACS3! – napisał.

– To nowa misja, która ma za zadanie testować żagiel słoneczny jako napęd do odległych podróży. Być może były to manewry służące rozłożeniu żagla – dodał na swoim profilu społecznościowym.

