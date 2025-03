Czy tak zachowuje się poważny i odpowiedzialny premier kraju? – napisał prezydent Andrzej Duda i zarzucił szefowi rządu kłamstwo i manipulację. To reakcja na wcześniejszy wpis premiera Donalda Tuska. Szef rządu sugeruje, że prezydent dopuszcza możliwość „oddania polskiej miedzi Amerykanom”.

Premier Donald Tusk postanowił zamieścić w sieci komentarz do wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy podczas wywiadu dla TVN24. Prowadzący rozmowę Marcin Wrona zapytał, czy w czasach rządów Donalda Trumpa „możemy liczyć na Amerykę”. Dziennikarz zastanawiał się, czy nie nadejdzie moment, że amerykański prezydent zażąda „dostępu do miedzi” w zamian za obecność wojsk USA w Polsce.

– Jeżeli prezydent Donald Trump będzie w takiej sytuacji, że wyda na wsparcie dla Polski setki miliardów dolarów, to trudno mi powiedzieć, jakie będzie miał wobec nas oczekiwania. Natomiast póki co takiej sytuacji nie mamy – przekonuje Duda.

Prezydent przypominał, że obecnie Trump nazywa Polskę „odpowiedzialnym sojusznikiem”. – Mówi, że to raczej on ma zobowiązania wobec Polski, bo sam to ostatnio powiedział, że czuje się wobec Polski zobowiązany – podkreślił Duda.

Tusk komentuje wypowiedź prezydenta. Dostał taką odpowiedź: Kłamstwo

„Publicznie wyrażona przez Pana Prezydenta Dudę sugestia, że moglibyśmy oddać naszą polską miedź Amerykanom za ich wsparcie, to jednak krok za daleko” – zaalarmował premier Donald Tusk.

Publicznie wyrażona przez Pana Prezydenta Dudę sugestia, że moglibyśmy oddać naszą polską miedź Amerykanom za ich wsparcie, to jednak krok za daleko. — Donald Tusk (@donaldtusk) March 5, 2025

Prezydent postanowił odpowiedzieć na wpis. „Wyrażona przez Donalda Tuska sugestia to kłamstwo i manipulacja. Czy tak zachowuje się poważny i odpowiedzialny premier kraju?” – napisał Duda.

Wyrażona przez Donalda Tuska sugestia to kłamstwo i manipulacja. Czy tak zachowuje się poważny i odpowiedzialny premier kraju? pic.twitter.com/LuiQ73ret7 — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) March 5, 2025

Przeczytaj również: