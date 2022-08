Prezydent Andrzej Duda przybył we wtorek do Kijowa. W stolicy Ukrainy został uhonorowany wpisaniem do symbolicznej alei „Walk of the brave”. Duda jest pierwszym przywódcą na świecie, którego doceniono w ten sposób.

We wtorek, 23 sierpnia, do Kijowa przybył prezydent Andrzej Duda. W trakcie swojego pobytu przeprowadził kolejne rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Jednak nie był to jedyny istotny punkt wizyty.

Prezydent Duda został uhonorowany w wyjątkowy sposób. Jego nazwisko znalazło się w alei ku czci przywódców, którzy w czasie rosyjskiej agresji na terytorium Ukrainy mieli odwagę odwiedzić ten kraj. Duda jest pierwszą osobą uhonorowaną w ten sposób.

W sieci pojawiły się już materiały z uroczystości.

Prezydent RP @AndrzejDuda był pierwszym światowym przywódcą, który odwiedził Kijów podczas rosyjskiej agresji. To było 13 kwietnia 2022 roku. Dziś Prezydent Ukrainy zainicjował symboliczną aleję #WalkOfTheBrave. Nazwisko Prezydenta RP znalazło się tam jako pierwsze. pic.twitter.com/pCKcF1prVl — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 23, 2022

W Kijowie powstała aleja ku czci przywódców, którzy odwiedzili Ukrainę w czasie wojny. Jako pierwsza została odsłonięta tablica Prezydenta @AndrzejDuda. pic.twitter.com/v5wuTXLPiA — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 23, 2022