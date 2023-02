Andrzej Duda powrócił z szeregu wizyt w Europie Zachodniej, gdzie spotykał się z innymi przywódcami zabiegając o większe wsparcie dla Ukrainy. Po powrocie poruszył też kwestię Białorusi. Zapowiedział, że jeśli ta nadal będzie zachowywać się agresywnie, to może „spodziewać się twardej odpowiedzi”.

Po powrocie do kraju prezydent Duda potwierdził, że rozmowy dotyczyły przede wszystkim Ukrainy i wzmacniania wschodniej flanki NATO. „Najistotniejszą częścią rozmów było wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Chcemy, aby postanowienia szczytu z Madrytu zostały w pełni zrealizowane oraz aby zdecydować o jeszcze większym potencjale sił szybkiego reagowania” – mówił.

W trakcie rozmowy z dziennikarzami padło pytanie o Białoruś. „My mieliśmy wobec Białorusi zawsze uczciwe zamiary. Myśmy nie prześladowali białoruskiej mniejszości w Polsce. To Polacy mieszkający na Białorusi, obywatele Białorusi, dla których to jest ziemia ojczysta, byli i są tam prześladowani” – mówił Duda.

Prezydent zwrócił uwagę, że białoruski sąd skazał ostatnio polskiego działacza Andrzeja Poczobuta na karę 8 lat kolonii karnej. Duda określi ten wyrok mianem „kuriozalnego”. W jego ocenie Poczobuta skazano, bo „chciał żyć w wolnym kraju, być wolnym obywatelem wolnego państwa”.

„To po prostu urąga wszelkim standardom. Tak naprawdę, to reżim białoruski prześladuje ludzi, pastwi się nad nimi, niewoli własny naród i atakuje sąsiadów. Mówię z całą odpowiedzialnością, że atakuje sąsiadów, bo to my przeżyliśmy atak hybrydowy na naszą granicę, to zostało udokumentowane na filmach, że to nikt inny, tylko funkcjonariusze służb białoruskich pchali migrantów z Bliskiego Wschodu na linię graniczną między naszymi państwami i wywołali w związku z tym zamieszki” – przypomniał Duda. „Dzisiaj twardo bronimy naszej granicy. Nie damy się zastraszyć” – dodał.

Prezydent stwierdził że Polska ma „uczciwe i dobre zamiary i chce dobrze żyć z sąsiadami”. „Ale jeżeli ktoś jest wobec nas agresywny, to może się spodziewać twardej odpowiedzi z naszej strony” – podkreślił.

Źr. Polsat News