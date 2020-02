Brytyjska wokalistka Duffy zasłynęła na świecie przebojem „Mercy”. Później na wiele lat zniknęła z życia publicznego. Teraz przerwała milczenie i ujawniła, że przeżyła prawdziwy dramat.

Duffy postanowiła opisać swoją historię w mediach społecznościowych. „Możecie sobie tylko wyobrazić, ile razy myślałam o napisaniu tego. O tym, jak to napiszę i jak się będę później czuć. Nie jestem do końca pewna, dlaczego teraz jest dobry czas, by to zrobić i co sprawia, że czuję, że to ekscytujące i wyzwalające, że mogę to powiedzieć.” – czytamy.

„Wielu z was zastanawiało się, co się ze mną stało, gdzie zniknęłam i dlaczego. Skontaktował się ze mną dziennikarz, znalazł sposób, żeby do mnie dotrzeć i wszystko mu opowiedziałam latem. Był życzliwy i to było niesamowite, że mogłam w końcu mówić.” – kontynuuje Duffy.

„Prawda jest taka – wierzcie mi, teraz jestem bezpieczna – że zostałam zgwałcona, odurzona i byłam przetrzymywana przez kilka dni. Przetrwałam. Dojście do siebie wymagało czasu – ujawniła artystka. Przez ostatnią dekadę poświęciłam tysiące dni na pragnienie, by w moim sercu znów zaświeciło słońce. Teraz to słońce świeci.” – pisze Duffy.

„Zastanawiacie się, dlaczego nie chciałam opowiedzieć śpiewem o moim bólu. Nie chciałam pokazać światu smutku w moich oczach. Zapytałam samej siebie: Jak mogę śpiewać z serca, jeśli ono jest złamane?” – pyta Duffy. Wokalistka zapowiedziała, że w niedługim czasie przedstawi kolejne szczegóły dramatu, jaki przeżyła.

