Michał Dworczyk w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że jutro premier Mateusz Morawiecki ogłosi nowe regulacje. Mają one dotyczyć obostrzeń związanych z walką z pandemią wywołaną przez koronawirus. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie chciał na razie jednak zdradzić żadnych szczegółów.

Dworczyk zapowiedział, że premier Morawiecki we wtorek ogłosi nowe regulacje dotyczące walki z koronawirusem. „Podkreślamy od początku, że rząd stara się elastycznie reagować na istniejącą sytuację i tak naprawdę każdego dnia i każdego tygodnia, podsumowując dotychczasowe działania, wyciągamy kolejne wnioski i podejmujemy decyzje.” – dodał minister.

Minister @michaldworczyk: Część postulatów ze spotkania zostanie po przeanalizowaniu wykorzystana w kolejnym zestawie regulacji dot. kolejnych ograniczeń w związku z walką z koronawirusem. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 30, 2020

„Po ostatnim weekendzie widać, że na pewno należy wzmóc działania na rzecz przestrzegania już wprowadzonych przepisów, ale również trzeba rozważyć wprowadzenie dodatkowych regulacji.” – zaznaczył Dworczyk. „I z tym będzie jutrzejszy komunikat pana premiera związany.” – dodał. Minister podkreślił, że szczegóły poda premier dopiero we wtorek, bo nadal trwają konsultacje z ekspertami.

„My tutaj mamy jasne stanowisko: mimo tej pandemii, z którą musimy się na co dzień mierzyć, naszym wspólnym obowiązkiem jest to, aby państwo wszędzie tam, gdzie to możliwe, funkcjonowało.” – podkreślił Dworczyk. „Tak, jak staramy się i przygotowujemy do przeprowadzenia egzaminów 8-klasisty czy egzaminów maturalnych, tak też przygotowujemy się do wyborów prezydenckich.” – powiedział szef KPRM.

Źr. onet.pl