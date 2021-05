Szczepienia ozdrowieńców będą możliwe po 30, a nie jak obecnie 90 dniach od otrzymania dodatniego wyniku testu – zapowiedział w poniedziałek szef KPRM, pełnomocnik rządu do spraw programu szczepień Michał Dworczyk. Dodał, że przepisy w tej sprawie wejdą w życie od 17 maja.

Szef KPRM na konferencji prasowej poinformował o planowanych zmianach dotyczących szczepień ozdrowieńców. Przypomniał, że do tej pory były one możliwe po 90 dniach od uzyskania pozytywnego wyniku testu na koronawirusa.

„Dzisiaj szczepienia ozdrowieńców po 30 dniach od daty otrzymania dodatniego wyniku testu. Jest to związane z dynamiką szczepień, zachęcaniem wszystkich do zaszczepienia się i z dostawami szczepionek, które mamy zapewnione od producentów. Możemy sobie na to dzisiaj pozwolić” – powiedział Dworczyk.

Dodał, że przepisy w tej sprawie wejdą w życie od 17 maja.(PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec

