Wygląda na to, że w kolejnych diecezjach powoli wraca dyspensa od obowiązku uczestnictwa we mszy świętej w niedziele i święta. Kolejni biskupi podejmują takie decyzje, teraz dołączył do nich metropolita warszawski, kard. Kazimierz Nycz.

Abp Grzegorz Ryś i abp Stanisław Gądecki to część metropolitów, która udzieliła już dyspensy od obowiązku uczestnictwa we mszy świętej w niedziele i święta nakazane. Ma to związek z rosnącymi lawinowo przypadkami koronawirusa w Polsce, a także wydanymi przez rząd obostrzeniami. Już od soboty w strefach żółtych w kościele będzie obowiązywał limit 1 osoby na 5 metrów kwadratowych, natomiast w strefach czerwonych 1 osoby na 7 metrów kwadratowych.

Teraz podobną decyzję wydał metropolita warszawski, kard. Kazimierz Nycz. „Udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we mszy świętej w niedziele i święta nakazane, na terenie archidiecezji warszawskiej. Przypominam wiernym, że skorzystanie z dyspensy oznacza, iż nieobecność na mszy świętej nie jest grzechem” – czytamy w komunikacie.

Można się spodziewać, że kolejni biskupi będą podejmować analogiczne decyzje, podobnie jak to było wiosną, gdy obowiązywały limity wiernych w kościołach. Apel w tej sprawie wydał już zresztą przewodniczący KEP abp. Stanisław Gądecki. „Zachęcam księży biskupów, aby – w związku z ciągłym zagrożeniem życia i zdrowia wszystkich Polaków – udzielali stosownych dyspens od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane, na terenie swoich diecezji. Wiernym przypominam, że skorzystanie z dyspensy oznacza, iż nieobecność na Mszy Świętej nie jest grzechem” – czytamy.

Źr.: KEP, Archidiecezja Warszawska