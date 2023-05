Z takiej wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego dziennikarze TVN nie będą zadowoleni. – Tak, do was mówię redaktorzy TVN i działacze Platformy Obywatelskiej, czyli również działacze TVN, bo to jedno – powiedział szef rządu.

Czeka nas kolejna odsłona konfliktu na linii rząd – TVN? Najpierw Jarosław Kaczyński wywołał burzę, oskarżając reportera TVN24 o promowanie prokremlowskiej narracji, teraz oliwy do ognia dolał premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu wziął udział w ogólnopolskich obchodach Święta Niepodległościowego Ruchu Ludowego, które zorganizowano w miejscowości Stara Błotnica (woj. mazowieckie).

Premier Morawiecki, podziękował organizatorom za zaproszenie. W trakcie swojego wystąpienia zwrócił uwagę na istotną rolę działaczy ruchu ludowego w walce o niepodległość Polski.

– Działaczom ruchu ludowego, którzy w czasach stanu wojennego przechowali myśl patriotyczną wyrażamy podziękowania, bo zawdzięczamy im wolną Polskę. To oni stali na straży polskiej wiary, tradycji i kultury i na straży naszej niepodległości – podkreślił.

Morawiecki wymienił m.in. Wincentego Witosa, a następnie Stanisława Mikołajczyka. To właśnie wtedy nawiązał także do stacji TVN. – Gdy skończyła się wojna, ruch ludowy próbował odzyskać, utrzymać resztki suwerenności w trudnych, nowych okolicznościach geopolitycznych – stwierdził.

– Takiej roli podjął się wielki działacz ludowy Stanisław Mikołajczyk — to właśnie jemu zawdzięczamy tę słynną frazę, ponieważ on nie bał się powiedzieć prosto w twarz komunistom, że „wy plujecie na wszystko, co jeszcze wczoraj było święte” – dodał.

Kacyk #piSSowski @MorawieckiM już wprost i bez ogródek idzie na wojnę z gigantem medialnym jakim jest @warnerbros i #TVN w Polsce.



Porównywać amerykański koncern i dziennikarzy do komunistów i polityków PO jest poniżej jakichkolwiek standardów demokratycznego ustroju.#PolExit pic.twitter.com/fIb04DZdiR — Raf (@rafalku) May 28, 2023

Następnie nawiązał do obecnego sporu politycznego. – Czy to państwu czegoś nie przypomina? Tak, do was mówię redaktorzy TVN i działacze Platformy Obywatelskiej, czyli również działacze TVN, bo to jedno – podkreślił. Następnie rozległy się brawa.

– Plujecie na wszystko, co jeszcze wczoraj było święte. Przed chwilą widziałem tutaj obraz Jana Pawła II, naszego wielkiego rodaka, który dbał o patriotyzm, ruch ludowy, niepodległość i suwerenność. Zostawcie go w pokoju, to jest nasza świętość, świętość ruchu ludowego i wszystkich, którym leży na sercu dobro Polski – dodał.