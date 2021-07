Specjaliści z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przeprowadzili pionierskie badania wpływu szczepionek przeciwko COVID-19 na przebieg ciąży. Udowodnili przezłożyskową transmisję przeciwciał przeciwko antygenowi S wirusa SARS-CoV-2. Tym samym potwierdzili możliwość uodpornienia dzieci pacjentek zaszczepionych w ciąży.

Jak podał we wtorek Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, lekarze Oddziału Klinicznego Ginekologiczno-Położniczego pierwsi w Polsce i jedni z pierwszych na świecie udowodnili przezłożyskową transmisję przeciwciał przeciwko antygenowi S wirusa SARS-CoV-2.

„Kobiety ciężarne są w grupie podwyższonego ryzyka ciężkiego przebiegu infekcji COVID-19. Zaszczepienie ich zmniejsza ryzyko zachorowania u mam, ale także zwiększa szansę na uniknięcie wielu powikłań ciąży w przebiegu tej infekcji dla płodów. Badanie prowadzone w naszym ośrodku ocenia właśnie skuteczność i bezpieczeństwo szczepienia przeciwko COVID-19 w czasie ciąży” – wyjaśnił prof. Tomasz Waśniewski, ordynator Oddziału Klinicznego Ginekologiczno-Położniczego, cytowany w prasowym komunikacie.

Dodał, że w badaniu uczestniczą osoby dobrowolnie zaszczepione w okresie ciąży. Kwalifikacja do badania odbywa się po szczepieniu. Do tej pory zrekrutowano ponad 180 kobiet ciężarnych z całej Polski. „Wszystkie nasze ciężarne są pracownicami ochrony zdrowia, w większości to lekarki, które po wnikliwej analizie dostępnych badań stwierdziły, że korzyści z zaszczepienia się w ciąży dla nich i ich dzieci, znacznie przewyższają ryzyko tej terapii”- wskazał.

Doktor Wojciech Zdanowski, główny autor tego badania dodał, że wstępne jego wyniki oceniają miano przeciwciał przeciwko białku S wirusa SARS-CoV-2 u pacjentek oraz w krwi pępowinowej noworodków po szczepieniu BNT162b2 mRNA COVID-19.

„W naszej cząstkowej pracy już opublikowanej w prestiżowym czasopiśmie +Vaccines+ prezentujemy jako jedni z pierwszych na świecie dowód na przezłożyskową transmisję przeciwciał przeciwko antygenowi S wirusa SARS-CoV-2. Potwierdzamy tym samym możliwość uodpornienia dzieci pacjentek zaszczepionych w ciąży. Udowodniliśmy, że tydzień ciąży, w którym jest podawana szczepionka jest głównym czynnikiem wpływającym na transfer przezłożyskowy przeciwciał poszczepiennych” – podkreślił Zdanowski. Dodał, że obecnie jako prowadzący badania są w trakcie analizy zebranych danych odnoszących się do bezpieczeństwa szczepienia w ciąży. „Wnioski płynące z naszego badania mogą w przyszłości przyczynić się do ustalenia bezpieczeństwa oraz ewentualnego schematu szczepienia w ciąży”- wyjaśnił.

W marcu informowano o badaniach przeprowadzonych w Izraelu, które sugerowały, iż zaszczepienie kobiet w ciąży przeciwko COVID-19 powoduje, że odporność przed zakażeniem koronawirusem przenoszona jest również na płód i dziecko.

Badanie wykonano w lutym 2021 r., a jego wstępne wyniki opublikował wkrótce portal medyczny medRxiv. Wykorzystano w nich szczepionkę mRNA Pfizera i BioNTech. Dwudziestu kobietom oczekującym dziecko w trzecim trymestrze ciąży podano dwie dawki tego preparatu. U wszystkich zaszczepionych kobiet stwierdzono występowanie przeciwciał; wykryto je również u ich dzieci, do których przeniknęły poprzez łożysko.

Firmy Pfizer i BioNTech poinformowały wówczas, że w lutym rozpoczęto międzynarodowe badania, które mają wykazać bezpieczeństwo i skuteczność szczepień przeciwko COVID-19 u kobiet w ciąży; miały one objąć 4 tys. oczekujących dziecka kobiet. Badacze chcieli też sprawdzić, czy przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2 przekazywane są z matki na płód, a potem na dziecko.

Sugerowały to wstępne wyniki przeprowadzonych w USA badań. Wykazały one, że przeciwciała powstające w organizmie zaszczepionych kobiet preparatem mRNA Pfizera i Moderny przenikają przez łożysko do ciała płodu. Matka karmiąca piersią przekazuje je dziecku także po porodzie. (PAP)

Autorka: Agnieszka Libudzka

