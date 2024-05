Kilkuletnie dziecko włamało się do mieszkania po tym jak obejrzało filmy dostępne w internecie. Do tego zdarzenia doszło w jednym z mieszkań na wrocławskim Śródmieściu. Opiekunowie nie mieli pojęcia o całym zajściu. Łupem 8-latka padły zabawki, pieniądze, sprzęt elektroniczny.

Policjanci z Wrocławia otrzymali wezwanie do nietypowego zdarzenia, w którym to udział miał 8-letni chłopiec. Okazało się, że małoletni mieszkaniec jednego z osiedli, inspirowany filmami w internecie, dokonał kradzieży z włamaniem do mieszkania swojego sąsiada.

Łupem chłopca padły zabawki, pieniądze, sprzęt elektroniczny, a do mieszkania dziecko dostało się przez drzwi balkonowe. Podczas gdy włamywacz wynosił skradzione rzeczy został przyłapany przez jednego z sąsiadów.

Bardzo zdziwieni całą sytuacją byli opiekunowie chłopca. Najpewniej nie mieli pojęcia o tym, na jaki pomysł wpadło ich dziecko. Mimo wszystko zgodnie z procedurą sytuację opiekuńczą chłopca sprawdzi teraz sąd rodzinny.

Źr. Policja