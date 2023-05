To pytanie nie spodobało się Jarosławowi Kaczyńskiemu. Dziennikarz TVN24 poprosił prezesa Prawa i Sprawiedliwości o komentarz. Otrzymał brutalną odpowiedź…

Do zgrzytu doszło podczas konferencji prasowej w Kopczanach (woj. podlaskie). Dziennikarze po kolei zadawali pytania Jarosławowi Kaczyńskiemu, w których prosili go, aby odniósł się do aktualnych wydarzeń politycznych. W pewnym momencie prowadzący konferencję podziękował zgromadzonym.

Jednak dziennikarz TVN24 postanowił zadać pytanie, pomimo wyłączonego mikrofonu. Zapytał o to, czy Kaczyński rozważa zdymisjonowanie wicepremiera, szefa MON Mariusza Błaszczaka. To nawiązanie do ostatniej inicjatywy Koalicji Obywatelskiej, która domaga się odwołania Błaszczaka w związku z aferą z rosyjską rakietą.

Jedno pytanie zadane Kaczyńskiemu wywołało ostrą reakcję

Pomimo, że pytanie padło już po zakończeniu konferencji, Kaczyński postanowił odpowiedzieć. Prezes PiS stanął w obronie Błaszczaka. Padły bardzo ostre słowa.

– W tym momencie, niestety, jestem zmuszony, to nie jest żadna osobista wobec pana uwaga, traktować pana jako przedstawiciela Kremla – podkreślił Kaczyński. – Bo tylko Kreml chce, żeby ten pan przestał być ministrem obrony narodowej – wyjaśnił.

Prezes Jarosław Kaczyński do dziennikarza @tvn24 👏🇵🇱❤️



Jestem zmuszony traktować pana jako przedstawiciela Kremla, bo tylko Kreml chce żeby @mblaszczak przestał być ministrem obrony narodowej. pic.twitter.com/g7oxjYj207 — Przesympatyczna Renatka (@tylko_prawda_) May 27, 2023

„Tylko Kreml chce żeby ten Pan (@mblaszczak) przestał być Ministrem Obrony Narodowej.”



PJK na pytanie wykrzyczane po konferencji prasowej – króciutko :) pic.twitter.com/XsVQ1gJgUi — Michał Moskal (@Michal_Moskal) May 27, 2023

