Edyta Górniak w ostatnich miesiącach dała się poznać jako zagorzała propagatorka niektórych teorii spiskowych. Jak się okazuje, wokalistka odnosi się krytycznie nie tylko do pandemii koronawirusa. W mediach społecznościowych ostrzegła swoich fanów przed nowym zagrożeniem.

Edyta Górniak już niejednokrotnie dawała się poznać jako osoba mocno sceptycznie podchodząca do obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Publicznie deklarowała, że nie przyjmie szczepionki. Nie podoba jej się również obowiązek noszenia maseczek.

„Dzisiaj wszyscy głośno przyznają, że maski są wyłącznie symboliczne. Jaki to symbol, nie będę tutaj mówić, bo nie chcę wprowadzać negatywnej aury. Dla tych, którzy są świadomi, wiecie, co oznacza zakrycie czyichś ust. Nie ma jednak żadnych dowodów medycznych, które mogłyby udowodnić, że to wpływa na nasze bezpieczeństwo, zdrowie” – mówiła niedawno.

Edyta Górniak ostrzega

Teraz słynna wokalistka ostrzegła swoich fanów przed nowym zagrożeniem, które ma rzekomo dotyczyć wszystkich. Edyta Górniak opublikowała na InstaStories zdjęcia białych smug, powstających na niebie po przelocie samolotu. Jej zdaniem to nic innego jak chemtrails, czyli chemiczne smugi.

„To się oficjalnie nazywa 'opryski na lisy’. Dbajcie kochani o odporność. Ta chemia i metale ciężkie osadzają się w ok. 7-10 dni. Sk……ny spryskują całą Europę” – ostrzega Edyta Górniak. „Na zdrowym człowieku nie robi się biznesu” – dodała w kolejnym wpisie.

Źr. instagram; fakt.pl; wmeritum.pl