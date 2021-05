Agustin Egurrola to twórca choreografii, którą zobaczymy podczas występu Rafała Brzozowskiego na Eurowizji. Tancerz był już w Rotterdamie i niedługo znów tam wróci. W rozmowie z Plejadą ocenił szanse polskiego reprezentanta.

To nie pierwszy raz, gdy Agustin Egurrola tworzy choreografię dla polskiego reprezentanta na Eurowizję. Zdarzało mu się to już wcześniej, współpracował także przy okazji Eurowizji Junior. Teraz to właśnie on tworzy choreografię dla Rafała Brzozowskiego.

Egurrola w rozmowie z Plejadą wyznał, że układ będzie się nieco różnił od tego, który został zaprezentowany podczas pierwszej próby. „Po pierwszej próbie na Ahoy Arena w Rotterdamie nanieśliśmy zmiany i poprawiliśmy kilka rzeczy, żeby dostosować choreografię do nowych warunków scenicznych. Po to jest ta próba, żeby skorygować cały układ przed finalnym występem na Eurowizji. To ogromny konkurs, jeden z największych na świecie, każda z ekip ma tylko 30 minut na pierwszą próbę. Musieliśmy szybko wejść na scenę i rozplanować choreografię, przetańczyć trzy razy” – powiedział.

Tancerz nie krył ekscytacji. „Dopracowujemy na scenie każdy szczegół, nie tylko ruchowo, ale też realizacyjnie, więc te próby są bardzo ważne. Zobaczymy, jak teraz, po korektach, wygląda realizacja, poprawiliśmy elementy choreografii, dopracowaliśmy ustawienia, taniec do kamer. To bardzo ekscytująca praca, a każda próba przybliża nas do tego, aby show było naprawdę dobre” – stwierdził.

Egurrola ocenia szanse Brzozowskiego

Egurrola ocenił również szanse Rafała Brzozowskiego. „Poziom jest bardzo wysoki i widzę, że większość państw postawiła na choreografię, jako istotny element prezentacji. Polska prezentacja i choreografia jest na dobrym poziomie. Staraliśmy się wycisnąć z tego utworu, z czasu, który mamy, sto procent” – powiedział.

Tancerz dodał, że na ten moment wszyscy skupiają się na tym, by Rafał Brzozowski przeszedł do finału. „Jestem ogromnie ciekawy, jak ten występ zostanie odebrany. Wiem, że na ocenę wpływa wiele czynników i mam nadzieję, że taniec i choreografia pomogą Rafałowi przejść do kolejnego etapu i zająć dobre miejsce. Na razie koncentrujemy się na tym, żeby znaleźć się w finale, a później będziemy myśleć, co dalej” – dodał Egurrola.

