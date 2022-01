Dr Franciszek Rakowski, z Wydziału Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego, zabrał głos ws. rozwoju pandemii w naszym kraju. Jego zdaniem w najbliższym czasie koronawirusem zarazi się każdy Polak.

Zbliżamy się do kolejnej fali koronawirusa. Tym razem wywołanej nowym, niezwykle zaraźliwym wariantem Omikron. Lekarze i eksperci nie mają wątpliwości, że czekają nas wyraźne wzrosty zakażeń, a to z kolei może doprowadzić do większej liczby osób, które trafią z koronawirusem do szpitala.

W sprawie rozwoju pandemii głos zabrał również dr Franciszek Rakowski, który zajmuje się przygotowywaniem analiz związanym z potencjalnym wzrostem zakażeń. Ekspert wyraził opinię, zgodnie z którą już niebawem każdy Polak zaraz się koronawirusem. To jednak nie koniec, dr Rakowski uważa bowiem, że nastąpi to w bardzo szybkim czasie.

„W szczycie fali, gdzie przewidujemy 140 tys. stwierdzonych przypadków, będzie ich w rzeczywistości powyżej miliona. To jest bardzo szybka fala, w której każdy Polak zarazi się w ciągu najbliższych tygodni. Nikogo nie ominie infekcja omikronowa” – powiedział dr Franciszek Rakowski na antenie telewizji Polsat News.

Ekspert ocenił również, ile łóżek będzie zajętych w czasie, gdy obserwować będziemy szczyt pandemii. Jego zdaniem będzie to 35-40 tys. hospitalizacji, choć Rakowski nie wyklucza, że koniec końców może być ich więcej.

