Połysk powraca – ale już nie w formie całkowitego połysku na każdej powierzchni, jak to było na początku 2010 roku. Dziś działa bardziej subtelnie: w formie akcentów, odbić, wizualnej głębi. Nowoczesne wnętrza dążą do równowagi między spokojem a wyrazistością, a to właśnie błyszczące elementy pozwalają dodać światła, powietrza i wizualnej objętości bez przeciążania przestrzeni.

Meble coraz częściej wykorzystują materiały, które łączą spektakularny wygląd i praktyczność. Przykładowo, na fronty i wstawki dekoracyjne coraz częściej wybierane są lakierowane płyty MDF – nadają one odpowiedni połysk, podkreślają geometrię mebla i pozostają przystępne cenowo. Idealne rozwiązanie, jeśli chcesz dodać elegancji bez nadmiernej pretensjonalności.

Dlaczego połysk jest potrzebny we wnętrzu

Połysk działa nie jako samodzielny styl, ale jako technika – rozświetla, odbija i strukturyzuje. Szczególnie dobrze ujawnia się we wnętrzach o prostych kształtach i neutralnej palecie.

Gdzie błyszczące powierzchnie sprawdzają się szczególnie dobrze:

Fronty kuchni i szafek – tworząc poczucie czystości i nowoczesności. Wstawki we wnękach i ściankach działowych – nadają głębi i dynamiki. Akcenty meblowe – stoliki kawowe, komody, panele. Ściany za telewizorem lub w części wypoczynkowej – optycznie powiększają przestrzeń. Wykończenia łazienek – wyglądają świeżo i odbijają światło.

Błyszcząca powierzchnia podnosi poziom „czystości” wnętrza – nawet budżetowe materiały zaczynają wyglądać na droższe.

Jak używać połysku bez przesady

Główną zasadą jest, aby nie zamieniać wszystkiego w lustro. Jeden lub dwa obszary z połyskiem wystarczą, aby wnętrze „brzmiało”. Połysk lepiej sprawdza się w dialogu z elementami matowymi i teksturowanymi – wtedy nie dominuje, a podkreśla.

Wybierając materiały, zwróć uwagę na jakość powłoki: dobra lakierowana powierzchnia powinna być:

gładka;

jednolita

bez odblasków i zniekształceń.

Ważne jest również prawidłowe ustawienie oświetlenia – reflektory punktowe i ukryte oświetlenie wzmacniają efekt głębi.

Warto wiedzieć: jak dbać o połysk

Aby błyszczące elementy zawsze wyglądały spektakularnie, należy o nie odpowiednio dbać. Unikaj ściernych środków czyszczących i szorstkich gąbek – mogą one pozostawiać mikrozarysowania. Lepiej używać miękkiej ściereczki z mikrofibry i specjalnych produktów do delikatnych powierzchni.

Jeśli powierzchnia z czasem wyblakła, możesz użyć lekkiego środka polerującego – ale pamiętaj, aby najpierw przetestować go na niewidocznym miejscu. I nie zapominaj: im mniej dotknięć ręką, tym dłużej materiał zachowuje swój połysk. Dlatego właśnie błyszczące fronty są często łączone z systemami push lub profilami uchwytów.

Artykuł sponsorowany