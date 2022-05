Elon Musk w prześmiewczy sposób zareagował na pogróżki ze strony szefa rosyjskiej agencji kosmicznej Roskosmos Dmitrija Rogozina. Powodem gróźb było dostarczenie Ukraińcom systemów Starlink zapewaniających dostęp niezależny dostęp do internetu za pośrednictwem satelitów.

Rogozin zagroził w niedzielę, że za przekazanie Ukrainie systemu Starlink Elon Musk będzie musiał „odpowiedzieć w dorosły sposób”.

„Według naszych informacji dostarczanie i przekazywanie Siłom Zbrojnym Ukrainy skrytek pocztowych do odbioru i transmisji internetu ze Starlink zrealizowano przez Pentagon. Elon Musk jest więc zaangażowany w dostarczanie siłom faszystowskim na Ukrainie łączności wojskowej” – pisał Rogozin.

Elon Musk odpowiedział na pogróżki w sposób prześmiewczy. „Jeśli umrę w tajemniczych okolicznościach, miło było was poznać” – napisał na Twitterze. Wcześniej udostępnił groźby Rogozina.

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya

Do sytuacji odniosła się w sieci Maye Musk, 74-letnia modelka, a prywatnie mama Elona. „To nie jest śmieszne” – napisała.

„Przepraszam! Zrobię, co w mojej mocy, by przeżyć” – odpowiedział mamie Elon Musk.

Sorry! I will do my best to stay alive.