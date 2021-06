Christian Eriksen przeszedł atak serca i był bardzo bliski śmierci. Nowe informacje o stanie zdrowia 29-letniego piłkarza przekazał lekarz reprezentacji Danii Morten Boesen. Lekarz przyznał, że zawodnika uratowano dzięki skutecznej reanimacji.

Do dramatycznej sytuacji doszło pod koniec pierwszej połowy meczu Danii z Finlandią na Mistrzostwach Europy. 29-letni Christian Eriksen w pewnym momencie upadł na murawę. Natychmiast podbiegli do niego koledzy z reprezentacji i sztab medyczny. Podjęta została akcja reanimacyjna, która na szczęście przyniosła pozytywny rezultat. Zawodnik odzyskał przytomność i trafił do szpitala. Wkrótce mecz kontynuowano, który zakończył się wygraną Finlandii 1:0.

W oficjalnym komunikacie potwierdzono, że Eriksen przeszedł atak serca. Więcej szczegółów zdradził lekarz reprezentacji Dani Morten Boesen. Okazuje się, że sytuacja była bardzo poważna i mogła zakończyć się nawet śmiercią sportowca. „Praktycznie już go nie było. Przeprowadziliśmy resuscytację, to było zatrzymanie akcji serca” – mówił później lekarz.

Eriksen czeka na dalsze badania

„Jak blisko byliśmy tego, żeby go stracić? Nie wiem, ale wrócił do nas po pierwszym wstrząsie przy użyciu defibrylatora, więc dość szybko” – mówił Boesen. Podkreślił jednocześnie, że konieczne jest przeprowadzenie bardziej szczegółowych badań, aby ostatecznie stwierdzić, co doprowadziło do tak groźnej sytuacji.

„Badania, które do tej pory wykonaliśmy, wyglądają dobrze. Nie mamy wyjaśnienia, co się stało” – przyznał lekarz.

Źr. sportowefakty.wp.pl