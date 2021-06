Po tym, jak w sobotnim meczu Christian Eriksen upadł na murawę i trwała reanimacja, w mediach zapanował olbrzymi chaos. Osoby edytujące Wikipedię popełniły fatalną pomyłkę, bo odnotowały na stronie, że… piłkarz zmarł. Tymczasem odzyskał on przytomność i w stanie stabilnym trafił do szpitala.

Przypomnijmy, do dramatycznej sytuacji doszło pod koniec pierwszej połowy meczu Danii z Finlandią na Mistrzostwach Europy. 29-letni Christian Eriksen w pewnym momencie upadł na murawę. Natychmiast podbiegli do niego koledzy z reprezentacji i sztab medyczny. Podjęta została akcja reanimacyjna, która na szczęście przyniosła pozytywny rezultat. Zawodnik odzyskał przytomność i trafił do szpitala. Piłkarze dokończyli spotkanie, które zakończyło się wygraną Finlandii 1:0.

Gdy na murawie trwała reanimacja piłkarza, w mediach zapanował olbrzymi chaos. Nie było wiadomo, co dzieje się z piłkarzem. Pierwsze doniesienia były bardzo niepokojące, ale większość serwisów starała się powstrzymać przed kategorycznymi opiniami. Dopiero po chwili pojawiły się optymistyczne doniesienia, bo Eriksen odzyskał przytomność, ale jego stan wymagał hospitalizacji.

Eriksen „uśmiercony” przez Wikipedię

Tymczasem na Wikipedii w biogramie piłkarza pojawiła się… data końcowa jego życia. Wygląda na to, że osoby redagujące popularną internetową encyklopedię uznały, że życia piłkarza nie uda się uratować. Nie zaczekali na efekty akcji reanimacyjnej. Należy przypomnieć, że Wikipedię mogą redagować wszyscy jej użytkownicy.

Gdy później okazało się, że Eriksen jest w stanie stabilnym i jego życiu już nic nie zagraża, jego biogram ponownie edytowano. Obecnie fatalną pomyłkę już edytowano. Jednak po raz kolejny spełniła się reguła mówiąca o tym, że „w internecie nic nie ginie”. W mediach społecznościowych można odnaleźć zrzuty ekranu czujnych internautów, którzy uwiecznili pomyłkę.

