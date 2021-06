Christian Eriksen opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie ze szpitala. Duński zawodnik trafił tam po dramatycznych wydarzeniach, jakie rozegrały się podczas meczu Danii z Finlandią na EURO 2020. Piłkarz skierował kilka słów do kibiców.

Przypomnijmy, do dramatycznej sytuacji doszło pod koniec pierwszej połowy meczu Danii z Finlandią na Mistrzostwach Europy. 29-letni Christian Eriksen w pewnym momencie upadł na murawę. Natychmiast podbiegli do niego koledzy z reprezentacji i sztab medyczny. Podjęta została akcja reanimacyjna, która na szczęście przyniosła pozytywny rezultat. Zawodnik odzyskał przytomność i trafił do szpitala. Piłkarze dokończyli spotkanie, które zakończyło się wygraną Finlandii 1:0.

Wkrótce sztab reprezentacji Danii i lekarze potwierdzili, że Eriksen przeszedł atak serca. Piłkarz pozostanie jeszcze w szpitalu, aby przejść konieczne badania. Wielu pod znakiem zapytania stawia jego dalszą profesjonalną karierę sportową.

Eriksen publikuje zdjęcie ze szpitala

Tymczasem piłkarz sam zabrał głos ze szpitala i opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie. „Wielkie dzięki za wasze słodkie i niesamowite pozdrowienia, a także wiadomości z całego świata. To wiele znaczy zarówno dla mnie, jak i mojej rodziny” – pisze zawodnik Interu Mediolan i reprezentacji Danii.

„Czuję się dobrze, jak na te okoliczności. Nadal muszę przejść kilka badań w szpitalu, ale czuję się dobrze. Teraz będę kibicować chłopakom w Danii. Gramy dla całej Danii” – dodał.

Źr. instagram; wmeritum.pl