To rząd PiS musi ponieść karę za swoje działania, nie obywatele – mówił Łukasz Kohut podczas debaty w Parlamencie Europejskim na temat praworządności w Polsce. W pewnym momencie eurodeputowany zapewnił, że „Śląsk zostanie w Europie”.

Wczorajsza debata poświęcona praworządności w Polsce miała nerwowy przebieg. Europosłowie spierali się o legalność działań podejmowanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Rządzących krytykowali także przedstawiciele Polski. Wśród nich Sylwia Spurek, Andrzej Halicki i Łukasz Kohut.

Ten ostatni alarmował eurodeputowanych o tragicznej sytuacji w jego kraju. – Czy nie jest wam wstyd? Od pięciu lat łamiecie podstawowe zasady europejskie: praworządność, prawa człowieka i wolności obywatelskie – stwierdził.

Ten jaki DJ separatysta. Kohut.

Mam nadzieję, że jest na to jakiś paragraf. pic.twitter.com/qaZVbiK1pO — Dariusz Korolczuk (@copone1dak) September 14, 2020

Kohut zarzucał rządzącym obniżenie rangi Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, krytykował postępowanie ws. aborcji oraz zawłaszczenie mediów publicznych. – Zrobiliście z Polski nieśmieszny kabaret, pośmiewisko na arenie międzynarodowej. (…) Odmawiacie praw wszystkim, którzy nie chcą waszej zaściankowej wizji Polski – zaznaczył.

Kohut: Cokolwiek zrobicie, jak daleko posuniecie się w polityce wychodzenia w Unii, Śląsk zostanie w Europie

W pewnym momencie swojego wystąpienia europoseł z Wiosny zwrócił uwagę na sytuację mieszkańców Śląska w Polsce. – Nie chcecie uznać śląskiej mniejszości etnicznej, boicie się języka śląskiego, celowo ukrywacie czarne karty historii (w tym tragedię górnośląską), straszycie ludzi, że Polska straci fundusze europejskie. Nie straszcie, te pieniądze mogą ominąć wasze bezprawie i trafić prosto do samorządów – oświadczył.

Kohut uważa, że nie należy karać Polaków za działania władz polskich. Odpowiedzialność za nie powinna spadać na polityków partii rządzącej. – To rząd PiS musi ponieść karę za swoje działania, nie obywatele – podkreślił.

– Cokolwiek zrobicie, jak daleko posuniecie się w polityce wychodzenia w Unii, Śląsk zostanie w Europie, tu jest nasze miejsce. A przyjaciół z Europy proszę: Don’t let us walk alone. Polska to nie PiS! – dodał.

Źródło: Twitter