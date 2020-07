View this post on Instagram

Setny raz napiszę JESTEM POZA POLITYKĄ, dokonuje wyborów ale są one prywatne i mocno wyważone, bo emocje nie jeden raz w życiu mnie zniszczyły. Zacznę od tego ,ze wynik pana Trzaskowskiego jest rewelacyjny biorąc pod uwagę czas wejścia do gry !Panu Dudzie także gratuluje . A teraz DROGA POLSKO! Takiego podziału jak obecnie nie pamietam a żyje ponad 50 lat. I obiektywnie, choć zostanę kolejny raz wyklęta za zdrowy rozsądek , w życiu nie widziałam takiego chamstwa, wulgaryzmów , obrażania , wyzwisk , upokarzania człowieka przez człowieka . I te „wiersze”, powinszowania , te złorzeczenie jakie dzisiaj czytam w social mediach są niewiarygodne! Zwolennicy kulturalnego kandydata na prezydenta naszego kraju, zdawałoby się człowieka wyważonego wylewają takie szambo na wyborców kontrkandydata, który wygrał , że chyba śnię! Przewijająca się wina to pochodzenie, niskie wykształcenie, ubrane w „wiesniaki, menele, nieroby , dziecioroby, sprzedawczyki, skurwysyny, chuje jebane (przepraszam), dewianci, bezmózgowcy…” Najczęstszym przewinieniem jest „wy wsioki, my z wielkiego miasta” . Narodzie , co wy wyprawiacie??? Dokąd drodzy państwo? Reprezentujecie człowieka, za którym jawnie stoicie murem. Panie Trzaskowski proszę przemówić do elektoratu, bo ta agresja ,tak bardzo zarzucana stronie przeciwnej, właśnie się wylewa z pana podwórka. Spotkałam dzisiaj w komentarzach , pod tymi, którzy się pochwalili, ze to ich prezydent wygrał ,groźby karalne „przyjdziemy po ciebie dziwko…”,”za pięć lat ukrzyżujemy cię baranie…”. Cóż, życzyłabym sobie aby nowo wybrany głosami ponad POŁOWY społeczeństwa prezydent, otworzył szeroko drzwi dla tej drugiej PRAWIE połowy , bo to potężny głos i dopuścił ,ten głos do dyskusji o kształcie ,wspólnej jednak Polski . Jestem nikim, ja to zwyczajna pani w średnim wieku ale gdyby mnie tak obrażano, tak katowano moich wyborców , nie wiem czy uprawiać bym chciała Wersal. Siłą i wyzwiskami ,to właśnie pod tą budką z piwem, co to podobno wygrała wybory a nie w kontekście dialogu . Wierze, może naiwnie ,ze ten jest możliwy ,tylko faktycznie niech wyjada ci wszyscy , którym tak bardzo śmierdzi ,jak czytam nasz kraj . Za wyzwiska dzisiaj blokuje .