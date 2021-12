Każdy kraj na świecie dąży do tego, żeby postrzegano go w jak najlepszym świetle. Umowy międzynarodowe, kontakty dyplomatyczne oraz turystyka są bardzo ważne dla poprawnego funkcjonowania państwa i przynoszą mu realne zyski. Wszyscy dokładają więc starań, aby zaprezentować swój kraj przed innymi jako atrakcyjne miejsce do podróżowania, zamieszkania, podjęcia pracy czy otwarcia biznesu lub inwestowania.

Byłoby jednak bardzo trudno dotrzeć do dużej liczby zainteresowanych, gdyby każdy kraj miał organizować taką prezentację indywidualnie i w innym miejscu. Spowodowałoby to, że wiele osób nie byłoby w stanie wziąć udział w takim wydarzeniu. W związku z tym, aby umożliwić uczciwą konkurencję między państwami i sprawić, by każde mogło zaprezentować swoje osiągnięcia w nauce, technologii, kulturze, sztuce i pokazać walory turystyczne, od 1851 roku organizowana jest Wystawa Światowa – Expo. W ramach niej każdy kraj i organizacje mają możliwość wystawienia swojego pawilonu, w którym zwiedzający będą mogli zapoznać się z gospodarką, historią, sztuką, kulturą i ciekawymi miejscami w danym miejscu.

Expo Dubai 2020 – co to za wydarzenie?

Wystawa Światowa Expo Dubai 2020 to największe i najważniejsze wydarzenie promocyjno-gospodarcze, które określane jest mianem Expo. Bierze w nim udział dwieście krajów i organizacji z całego świata. Expo 2020 jest miejscem dzielenia się wiedzą i osiągnięciami naukowymi, a także platformą współpracy gospodarczej, kulturalnej i turystycznej.

Expo 2020 to wydarzenie porównywalne pod względem rozmachu do mistrzostw świata w piłce nożnej czy igrzysk olimpijskich. Organizatorzy Wystawy Światowej spodziewają się łącznie 18 milionów gości. Expo Dubai przyciąga delegacje państwowe na najwyższym szczeblu, turystów i rodziny z dziećmi, a także przedsiębiorców poszukujących nowych kontaktów biznesowych. To pierwsze tego typu wydarzenie, które odbywa się na Bliskim Wschodzie. Expo 2020 zbiega się także z jubileuszem 50-lecia powstania Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Więcej o Pawilonie Polski na Expo w Dubaju na oficjalnej stronie: https://expo.gov.pl/

Fot. mat. prasowe

Jak działa Pawilon Polski na Expo w Dubaju?

Poland Pavilion, czyli inaczej Pawilon Polski na Expo Dubai, jest miejscem promocji naszego kraju na arenie międzynarodowej i prezentacji największych sukcesów. W trakcie Wystawy Światowej jest areną około 1000 wydarzeń związanych z Polską. Pawilon Polski podczas Expo 2020 został uznany za architektoniczne dzieło sztuki. Wykonano go z drewna, a na zewnątrz przykuwa uwagę unikalną rzeźbą kinetyczną, która przedstawia stado migrujących ptaków. W jego wnętrzu uczestnicy Wystawy Światowej mogą spodziewać się wielu atrakcji. Jedną z nich jest instalacja artystyczna Polski Stół, która składa się ze 120 modułów z drewna i modułów specjalnych zaprojektowanych i wykonanych przez polskich architektów, inżynierów i artystów.

Jakie jeszcze atrakcje czekają na uczestników?

Dla uczestników odwiedzających Poland Pavilion na Expo przygotowano łącznie około 1000 wydarzeń, które składają się na wielowątkową opowieść o polskiej naturze, kreatywności i innowacyjności. Dla zwiedzających przygotowano pięć stref tematycznych. Poświęcone są m.in. bogactwu polskiej natury, a także sukcesom z obszarów nauki, kultury i turystyki. Centralnym punktem zwiedzania jest Polski Stół – symbol gościnności i instalacja składająca się ze 120 modułów drewna.

W Pawilonie Polski na Dubai Expo 2020 (daty tego wydarzenia to 1 października 2021 – 31 marca 2022) codziennie odbywają się wydarzenia o charakterze gospodarczym, kulturalnym i naukowym. Są wśród nich wystawy, koncerty, warsztaty dla dzieci czy pokazy mody. Kluczowe momenty polskiej prezentacji to Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze (06.12.2021), Dzień Polski (07.12.2021) oraz Polsko Afrykańskie Forum Gospodarcze (23.02.2022).

mat. partnera