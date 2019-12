Wojciech Fortuna skomentował sobotnie zwycięstwo Kamila Stocha w zawodach Pucharu Świata w Engelbergu. Były mistrz olimpijski określił Kamila „najlepszym skoczkiem w historii polskich skoków”.

W sobotę kibice skoków narciarskich mogli znów zobaczyć wielkiego Kamila Stocha. Polak, który do tej pory w tym sezonie nie zachwycał, w końcu pokazał się z najlepszej możliwej strony. W Engelbergu nie miał sobie równych i wygrał konkurs wyprzedzając Stefana Krafta i Karla Geigera.

Po zawodach bardzo pozytywnie o formie Stocha wypowiadał się Wojciech Fortuna. „Wiemy, kim jest Kamil. Nie ma lepszego skoczka w historii polskich skoków. Jest ogromnie doświadczony. Sprawił nam przedświąteczną niespodziankę. Wygrał w sobotę w pięknym stylu. Pokazał, że nadal jest bardzo mocny. Pokazał klasę, że jest kozakiem i stać go w tym sezonie na jeszcze niejeden sukces” – powiedział.

Fortuna odniósł się też do zbliżającego się 68. Turnieju Czterech Skoczni, w których Stoch będzie jednym z faworytów. „Będzie naprawdę co oglądać w turnieju. Jest oprócz Kamila jeszcze kilku innych faworytów, chociażby Stefan Kraft i Ryoyu Kobayashi. Austriak i Japończyk muszą jednak zdawać sprawę, że znów mocny jest Kamil Stoch. To, co w sobotę pokazał w obu seriach, to tylko skoczek o wielkiej klasie tak potrafi” – mówił.

Źr.: WP Sportowe Fakty