Polskie władze reagują na szokujące wieści ze Słowacji, gdzie napastnik postrzelił premiera Roberta Fico. Głos w sprawie zabrali najważniejsi polscy urzędnicy z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Donaldem Tuskiem na czele.

Po zakończeniu wyjazdowego posiedzenia rządu, premier Słowacji Robert Fico wyszedł do witających go ludzi. W pewnym momencie padły strzały. Wiadomo, że co najmniej trzy pociski trafiły w szefa słowackiego rządu.

Sprawa wstrząsnęła opinią publiczną nie tylko na Słowacji. Do sprawy odnieśli się również najważniejsi politycy w Polsce. „Okrucieństwo tego ataku jest niewyobrażalne” – napisał prezydent Andrzej Duda. „Moje myśli i modlitwy są z Robertem Fico, jego rodziną i narodem Słowacji” – dodał.

Donald Tusk stwierdził w mediach społecznościowych, że to „szokujące wieści”. „Robercie, myślami jestem z Tobą w tej bardzo trudnej chwili” – dodał polski premier.

„Jestem wstrząśnięty zamachem na premiera Słowacji Roberta Fico. Mam nadzieję na powrót pana premiera do zdrowia i wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego strasznego zdarzenia” – napisał szef polskiego MSZ Radosław Sikorski.

Źr. Interia