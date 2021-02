Adrien Hunou to napastnik francuskiego Stade Rennais. Zawodnik ma polskie korzenie i… chciałby grać dla naszej reprezentacji. Piłkarz udzielił nawet wywiadu „Przeglądowi Sportowemu”, jednak kibiców zastanawia jedna kwestia.

„Przegląd Sportowy” opublikował dziś wywiad z Adrienem Hunou, napastnikiem francuskiego klubu Stade Rennais. Rozmowa została przeprowadzona nieprzypadkowo. Kilka tygodni wcześniej Ludovic Obraniak, były piłkarz naszej kadry, oświadczył bowiem, że Hunou chciałby grać dla reprezentacji Polski.

W wywiadzie dla „PS” zawodnik potwierdził swoje aspiracje. Przyznał, że chętnie założy koszulkę z orzełkiem, a ponadto jego babcia była Polką, dlatego uzyskanie obywtaelstwa nie byłoby trudne. „Tak, chcę grać dla Polski. Moja babcia była Polką. Dopóki żyła, to bywałem w waszym kraju, bo mam tam rodzinę, mówiłem po polsku. Niestety babcia zmarła osiem lat temu” – powiedział zawodnik.

W dalszej części rozmowy piłkarz wypowiedział jednak słowa, które zaskoczyły kibiców. Chodzi bowiem o kwestię jego przygotowań formalnych dla gry w kadrze. Okazuje się, że nie jest ona na zbyt zaawansowanym poziomie.

Adrien Hunou zagra w polskiej reprezentacji?

Hunou przyznaje, że nie ma polskiego paszportu i potwierdza, że o potencjalnej możliwości gry dla naszej drużyny dowiedział się od Ludovica Obraniaka. „Na razie go nie mam, ale słyszałem od Obraniaka o możliwości gry dla Polski i pomyślałem: dlaczego nie?” – pyta retorycznie.

Gdy dziennikarz zapytał Francuza, czy ten zaczął już kompletować dokumenty niezbędne do gry w reprezentacji Polski okazało się, iż… nic takiego nie nastąpiło. To zdumiało kibiców, którzy byli zdziwieni, że Hunou o tak poważnej sprawie informuje najpierw za pośrednictwem mediów, nie robiąc nic w kierunku otrzymania paszportu. To zawodnik też wyjaśnia, jak twierdzi była to propozycja agenta.

„Nie skompletowałem dossier, aby być Polakiem, ale zrobiłbym to z przyjemnością. (…) na ten temat rozmawiałem tylko z moim agentem. On doradził mi, abym najpierw sprawdził, czy selekcjoner w ogóle widzi mnie w drużynie. Tym wywiadem chciałbym zwrócić uwagę, że jestem zainteresowany grą w reprezentacji Polski” – mówi.

Nie mam nic przeciwko szukaniu zawodników z polskimi korzeniami, ale on sobie robi jakieś jaja. Polskę miał gdzieś, niczym się nie interesował, paszport sobie załatwi jak trener go będzie chciał.

"Jest okazja, to czemu nie".

Adrien Hunou rozegrał w tym sezonie 18 meczów dla Stade Rennais. Zdobył cztery gole.