Friz to obecnie jeden z najpopularniejszych youtuberów w Polsce. W sieci śledzi go ponad 4 miliony osób, więc jego zasięgi są gigantyczne. Sukces jego rapowej piosenki sprawił, że chce wydać płytę. Co więcej, pomaga mu znany polski raper.

Piosenka „Przejmujemy Jutuby” to najpopularniejszy polski film na YouTube w 2020 roku. Nagranie autorstwa Ekipy Friza oraz WiP Bros zostało wyświetlone ponad 58 milionów razy. Dodatkowo warto zauważyć, że utwór i teledysk zostały zrealizowane w zaledwie 48 godzin.

Trudno się więc dziwić, że Friz planuje dalsze kroki muzyczne. Tym bardziej, że niejednokrotnie powtarzał, że chce rozwijać się również poza YouTube. W jednym z jego ostatnich filmów młody twórca pokazał, jak postępują prace nad albumem. Okazuje się, że na płycie ma pojawić się między innymi numer, w którym Friz gra na flecie.

Okazuje się również, że twórcy pomaga znany raper B.R.O. Ma on nie tylko służyć początkującym muzykom radą, ale również odpowiadać za realizację nagrań.

Źr.: YouTube/Karol Friz Wiśniewski