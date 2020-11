Strajk Kobiet to w ostatnich tygodniach temat budzący wiele emocji. Często w sprawie wypowiadają się również mężczyźni. Znane osoby, takie jak Janus Gajos, Dawid Podsiadło czy Mateusz Damięcki zwrócili się właśnie do nich. Celem nagrania jest pokazanie, w jaki sposób powinni się zachować.

„Nie przemawiajmy do kobiet, mówmy do innych mężczyzn” – powiedział na samym początku nagrania Janusz Gajos. Nagrania, które jest odpowiedzią na dyskusję na temat Strajku Kobiet. Znani aktorzy i piosenkarze zwracają się do mężczyzn z ważnym apelem.

Dawid Podsiadło powiedział, że zadaniem mężczyzn nie jest przekonywanie kobiet do czegokolwiek. „Jeżeli uważamy się za sojuszników kobiet, to nie jest naszym zadaniem kobiet do niczego przekonywać. Naszym zadaniem jest przemówić do rozumu tym mężczyznom, którzy nie ogarniają” – powiedział.

Nie oznacza to oczywiście, że mężczyźni nie mają w tej sprawie żadnej roli. „Mężczyzna nie ma milczeć. Mężczyzna ma sporo pracy do wykonania. Nad sobą i nad innymi mężczyznami” – mówił Mateusz Damięcki. „Nie wysuwajmy wobec kobiet żądań czy oczekiwań. To nie jest czas, żeby stawiać warunki. Albo wspierasz, albo nie. Proste” – dodał z kolei Robert Makłowicz.

Całe nagranie można zobaczyć poniżej.

Źr.: YouTube/Klaudia K