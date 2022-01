Gala MMA-VIP 4 nie odbędzie się w Wieluniu. W rozmowie z Radiem ZET poinformował o tym burmistrz miasta Paweł Okrasa. „Robię to w trosce o swoją rodzinę i dobro miasta” – powiedział.

Organizacja gali MMA-VIP 4 wywołała ogromne kontrowersje. Wszystko za sprawą Andrzeja Zielińskiego, znanego szerzej pod pseudonimem „Słowik”. To właśnie jeden z byłych bossów tzw. mafii pruszkowskiej promował galę Marcina Najmana. Angażowaniu byłych przestępców w tego typu wydarzenia stanowczo sprzeciwił się między innymi Krzysztof Stanowski, którego działania wywołały ogólnopolską dyskusję.

Z organizacji gali wycofały się między innymi Kielce, gdzie wydarzenie początkowo miało się odbyć. Ostatecznie wydawało się, że gala będzie miała miejsce w Wieluniu. Burmistrz miasta Paweł Okrasa początkowo nie reagował na coraz liczniejsze głosy sprzeciwu twierdząc, że umowa wynajmu hali została już zawarta i nie można się z niej wycofać.

W piątek pojawiły się jednak pierwsze doniesienia, że gala Marcina Najmana nie odbędzie się w Wieluniu. Informację w tej sprawie przekazała między innymi posłanką Joanna Lichocka. „W Wieluniu nie będzie imprezy firmowanej przez dawny „Pruszków”. Została odwołana przez burmistrza Pawła Okrasę – podała Radiowa Trójka. Bardzo dziękuję Krzysztof Stanowski! Ale też dzięki za działania mieszkańcom, wojewodzie, kolegom parlamentarzystom i samorządowcom Wielunia” – napisała.

Ostatecznie informację w tej sprawie potwierdził w rozmowie z Radiem ZET sam Paweł Okrasa. „Rozwiązaliśmy z Panem Najmanem za porozumieniem stron umowę dotyczącą gali MMA-VIP 4” – poinformował burmistrz. Zaprosił jednocześnie do swojego miasta między innymi Marcina Gortata i Marcina Możdżonka. Obaj zobowiązali się do przyjazdu do Wielunia, jeżeli odwołana zostanie gala MMA-VIP.

Żr.: Radio ZET