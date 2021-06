Polacy zakończyli swój udział w Mistrzostwach Europy emocjonującym meczem ze Szwedami (2:3). Występ naszych piłkarzy na EURO 2020 skomentował słynny Gary Lineker. Jego komentarz był bardzo krótki.

Po środowej porażce ze Szwedami (2:3) Polacy żegnają się z EURO 2020. Z pewnością wielu kibiców jeszcze przed pierwszym meczem liczyło na awans z fazy grupowej, jednak spotkanie ze Słowakami (1:2) brutalnie zweryfikowało nasze szanse.

Polscy piłkarze podnieśli się. Po klęsce z teoretycznie najsłabszym rywalem, udało nam się zremisować z groźnymi Hiszpanami (1:1). Do środowego meczu przystępowaliśmy z szansami na wyjście z grupy. Potrzebowaliśmy tylko jednego – zwycięstwa. Niestety, Szwedzi okazali się zbyt mocni (2:3).

– Ciężko mi cokolwiek więcej powiedzieć, widocznie nie zasłużyliśmy, aby grać dalej w tym turnieju – mówił Kamil Glik w rozmowie z TVP Sport, komentując mecz ze Szwecją. – Na pewno bardzo szkoda, bo myślę, że te wszystkie bramki we wszystkich meczach, które graliśmy w tym turnieju, były jak najbardziej do uniknięcia. Bardzo mocno tego szkoda – dodał.

Porażkę Polaków w dzisiejszym meczu podsumował dosadnie Gary Lineker. „Szwecja wygrała 3:2 z Lewandowskim” – napisał.

Turnieje w czasach współczesnych (dokonania w grupach):

MŚ 2002 Engel: 3 punkty.

MŚ 2006 Janas: 3 punkty.

ME 2008 Beenhakker: 1 punkt.

ME 2012 Smuda: 2 punkty.

ME 2016 Nawałka: 7 punktów.

MŚ 2018 Nawałka: 3 punkty.

ME 2020 Sousa: 1 punkt.



Piękna, zagraniczna myśl szkoleniowa.