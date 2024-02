Choć do wyborów prezydenckich pozostało jeszcze sporo czasu, to już rusza giełda nazwisk. Niespodziewanie w gronie potencjalnych kandydatów znalazła się prezenterka Polsatu Dorota Gawryluk. Okazuje się, że znajduje nawet poparcie wśród polityków.

Paweł Kukiz pytany przez „Super Express” o szanse Gawryluk nie wyklucza, że może się to udać.

„Jeśli ich celem faktycznie jest prezydentura, to największe szanse ma Dorota Gawryluk. Błyskotliwa, inteligentna, ładna, no i kobieta, co też jest bardzo istotne” – komplementuje prezenterkę Kukiz. Jednak muzyk uważa, że ostatecznie główne starcie odbędzie się pomiędzy kimś innym. „Musiałaby być kandydatem całej prawicy. Najbardziej prawdopodobne, że wszystko będzie się rozgrywało między Morawieckim i Tuskiem, albo Trzaskowskim. Wydaje mi się, że raczej będzie to Donald Tusk” – przewiduje Kukiz.

W rozmowie padło pytanie również o kandydaturę dziennikarza Krzysztofa Stanowskiego, który zapowiadał swój start. „On nie rozumie nawet podstawowych zasad ustrojowych. Jakąś elementarną wiedzę kandydat na prezydenta musi posiadać” – przekonuje Kukiz.

Wybory prezydenckie odbędą się w lecie 2025 r.

Przeczytaj również:

Źr. se.pl