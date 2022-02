Gen. Waldemar Skrzypczak na antenie Polsat News ocenił, że Rosjanie najpewniej będą chcieli zakończyć wojnę w ciągu kilku najbliższych dni. Były dowódca Wojsk Lądowych podkreślił, że wojsko rosyjskie będzie zapewne postępować z wielką brutalnością.

Gen. Skrzypczak ocenił, że Putin zapewne będzie chciał zakończyć wojnę w ciągu pięciu dni. „Putin będzie się spieszył z rozbiciem wojsk ukraińskich, ponieważ ma świadomość tego, że świat będzie się jednoczył i podejmie działania, które mogą mu bardzo ograniczyć swobodę manewrów, dyplomacji oraz działań politycznych. Choć moim zdaniem reakcja Zachodu jest o kilka dni spóźniona, a sankcje nałożone na prezydenta Rosji go nie zatrzymały” – mówi.

Wojskowy poinformował, że należy spodziewać się wielu ofiar wśród ludności cywilnej. „Oczywiście Rosjanie mają broń precyzyjnego rażenia. Rakiety samosterujące i balistyczne doskonale naprowadzają się na wyznaczone cele” – powiedział Skrzypczak.”Uderzenia są precyzyjne, ale często dochodzi do pomyłek. Poza tym strefa rażenia tej broni jest rozległa, więc straty wśród cywili będą. Dlatego niech Putin nie mówi o prowadzeniu wojny humanitarnej” – powiedział.

Gen. Skrzypczak o brutalności Rosjan

Generał przewiduje, że po przegraniu wojny, zaczną się działania partyzanckie. „Ukraińcy będą na wszelkie możliwe paraliżować działania narzuconej administracji rosyjskiej i rządu narzuconego przez Putina i armię rosyjską” – prognozuje gen. Skrzypczak. „Wojna stanie się długotrwała i bardzo dotkliwa dla narodu ukraińskiego. Bo Rosjanie są brutalni, bezwzględni i będą do ziemi wypalać każdego, kto będzie przeciwko ich władzy” – powiedział.

Gen. Skrzypczak przyznał, że nie możemy pomóc militarnie Ukrainie. „Naród ukraiński stoi pod morderczym ogniem armii rosyjskiej, która będzie dewastowała Ukrainę, zabijała wszystkich, których może zabijać, każdego kto może chcieć być przeciwko Rosji. Tu Putin swoje cele osiągnął. Politycy Zachodu nadal będą dyskutować, zbierać się, okładać miękkimi sankcjami Moskwę” – powiedział.

„W zasadzie skazują wschodnią część Ukrainy na zagładę. To świadczy tylko o światowych elitach politycznych, które są niezdolne do szybkiego działania. Ich deklaracje o tym, że życie jest ważne to tylko deklaracje, o czym przekonujemy się obserwując to, co jest na Ukrainie” – podsumował.

