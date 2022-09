Generał Pekka Toveri, emerytowany szef fińskiego wywiadu zareagował na poranne orędzie Władimira Putina, który ogłosił „częściową mobilizację”. Wyjaśnił, dlaczego Rosjanie zdecydowali się w obecnym momencie na tak radykalny ruch.

„Wydaje się, że rosyjskie kierownictwo wpadło w panikę po niepowodzeniach w rejonie Charkowa. Obawiają się, że wkrótce stracą obwód ługański” – skomentował orędzie Putina fiński generał Toveri.

Generał Toveri zwrócił uwagę m.in. na kary wprowadzone w Rosji za uchylanie się od służby wojskowej. „To nie poprawi sytuacji kadrowej ani nie przyniesie wysokiej jakości personelu. Wręcz przeciwnie, odstępstwa na stronę ukraińską mogą wzrosnąć, a służba będzie jeszcze bardziej unikana” – ocenił.

Wojskowy źle ocenia też wyposażenie żołnierzy rosyjskich. „Nie ma tam nawet środków ochrony osobistej ani trenerów, którzy będą szkolić rezerwistów” – zauważył fiński generał. W jego ocenie przemysł rosyjski nie będzie w stanie wyprodukować lepszego sprzętu dla żołnierzy z powodu braków materiałów.

Venäjän johto näyttää olevan paniikissa Harkovan suunnan vastoinkäymisten jälkeen. Pelkäävät menettävänsä kohta Luhanskin oblastin.

Tehdyt ja tekeillä olevat toimenpiteet, kuten uudet lait sotarikoksista tai osittainen liikekannallepano eivät tilannetta paranna. — Pekka Toveri (@PToveri) September 21, 2022

„W swoim przemówieniu Putin pośrednio grozi Zachodowi bronią nuklearną, mając nadzieję, że osłabi to poparcie Zachodu dla Ukrainy i zmusi Zachód do nacisku na Ukrainę do pokoju. Mało prawdopodobne, że się uda” – napisał generał Pekka Toveri.

Źr. wp.pl; twitter