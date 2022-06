Gigantyczny pożar w centrum biznesowym w Moskwie. Wewnątrz budynku, według niektórych doniesień medialnych, wciąż znajdują się ludzie.

O pożarze informuje rosyjska agencja prasowa TASS. Jej dziennikarze podają, że wybuchł on w zachodniej części Moskwy, w znajdującym się tam budynku centrum biznesowego. Miał objąć pierwsze piętro obiektu, a następnie przeniósł się aż na czwarte. Nieoficjalnie mówi się, że ogień zablokował część wyjść ewakuacyjnych, dlatego wewnątrz nadal mają przebywać ludzie.

Swoje stanowisko w tej sprawie zajęli nawet przedstawiciele Rosyjskiego Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, którzy w oficjalnym komunikacie nazwali opisywaną sytuację „skomplikowaną”. Poinformowano również, że z pożarem walczy 100 osób.

Na ten moment nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. TASS, powołując się na źródło w służbach ratowniczy, informuje jednak, że na miejscu mogło dojść do niefortunnego zwarcia instalacji elektrycznej.

Do sieci trafiły również nagrania, na których widać skalę pożaru. Opublikowała je agencja Nexta.

The area of the fire in the #Moscow business center is 1 thousand square meters. pic.twitter.com/i16lsUmNkk