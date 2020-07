GIS opublikował w piątek zaktualizowane wytyczne m.in. dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Jedna grupa dzieci ma w miarę możliwości przebywać w wyznaczonej i stałej sali. W grupie może być maksymalnie 25 dzieci. Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej.

Główny Inspektorat Sanitarny przekazał, że zaleca się, aby do grupy przyporządkowani byli, jeśli jest taka szansa, ci sami opiekunowie.

Jeśli chodzi o przedszkola, oddziały przedszkolne w szkole podstawowej i inne formy wychowania przedszkolnego w grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci. Liczba dzieci w grupie integracyjnej powinna wynosić nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych.

Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m2. W przypadku liczby dzieci większej niż pięcioro powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko. Powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi w takiej sytuacji co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza pięć godzin dziennie. Jeżeli czas pobytu dziecka przekracza pięć godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie, powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2.

GIS zaznaczył, że do powierzchni przeznaczonej na pobyt zbiorowy nie wlicza się pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, łazienek i ustępów. „Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących” – wskazał GIS.

W instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci również powinna wynosić co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko. Tak jak w przypadku przedszkoli, o co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie oraz 2,5 oraz 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie.

Zarówno w przypadku opieki nad dziećmi do lat trzech, jak i starszymi w przedszkolu zalecane jest usunięcie z sal przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować, np. pluszowych zabawek.

GIS zaznacza, że jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, np. piłki, skakanki czy obręcze, należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.

Sanepid wskazał, że dzieci nie powinny zabierać ze sobą do placówek i z placówek niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice i opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie, pranie i dezynfekcję zabawki.

Sale muszą być wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci. Można to osiągnąć – jak wskazał GIS – m.in. ustalając różne godziny przyjmowania grup do placówki czy różne godziny zabawy na zewnątrz.

GIS przypomina, że opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

GIS przypomina, że rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności min. osłony ust i nosa, rękawiczek jednorazowe lub dezynfekcji rąk.

W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic lub opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Ilość rodziców i opiekunów dzieci na adaptacji, jak zaznacza sanepid, należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Sanepid podkreśla, że do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Przyprowadzane musi być przez osobą zdrową.

Rekomendowany jest zakup termometru, najlepiej bezdotykowego. Konieczna jest zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne. W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego podmiotu zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów i przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp. Także sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

Sanepid wskazał, że przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, a następnie dopilnować, aby rodzice i opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.

Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych oraz dezynfekcji m.in. poręczy, klamek, blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.

GIS podnosi, że w placówkach należy wyłączyć źródełka oraz fontanny wody pitnej i zapewnić korzystanie z innych dystrybutorów przez dzieci pod nadzorem opiekuna. (PAP)

autorka: Katarzyna Lechowicz-Dyl / PAP