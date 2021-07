Jak można było przypuszczać, Telewizja Polska bardzo gwałtownie zareagowała na informację o powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki. Najbardziej żywy tego przykład pokazało TVP Info, gdzie goście Michała Rachonia zupełnie nie przebierali w słowach.

Od soboty, gdy Donald Tusk ogłosił powrót do polskiej polityki, jest regularnie atakowany w materiałach Telewizji Polskiej. Głośno było między innymi o relacjach na jego temat w „Wiadomościach” czy programach publicystycznych. Wiele komentatorów uważa jednak, że wszelkie granice przekroczone zostały w poniedziałkowym wydaniu programu „#Jedziemy” na antenie TVP Info.

Gośćmi Michała Rachonia byli Marian Kowalski, Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska i Zbigniew Górniak. Część ich wypowiedzi była bardzo ostra, a prowadzący nie miał ochoty im przerywać.

Głos zabrał między innymi Marian Kowalski, który odniósł się do wyjścia Rafała Trzaskowskiego z sobotniej Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. Okazało się, że prezydent Warszawy miał termin szczepienia. „Szczepił się przeciwko Tuskowi chyba. To jest największa zaraza, jaka grozi Polsce” – mówił Kowalski.

W podobnym tonie wypowiadała się Agnieszka Siewiereniuk-Maciorkowska. „Jak słuchałam tego całego wystąpienia, to się dosłownie krew w żyłach burzyła. Nie znam tak obrzydliwego kłamcy jak Donald Tusk. Znaczy nie, znam, Rafał Trzaskowski. To jest jeszcze większy Tusk, jeśli chodzi o kłamstwa. To wszystko, o czym mówił Donald Tusk, to jest rzecz niewyobrażalna po prostu” – stwierdziła.

Kobieta określiła byłego premiera mianem „Opposition Fuhrer”. „To, co mi najbardziej utkwiło w głowie, to kiedy te Opposition Fuhrer mówił na temat prorosyjskości obecnego rządu. Nie wiem, gdzie on to widzi” – powiedziała. „Niemcy wciskają nam różne produkty gorszej jakości, ale z tym to już przesadzili” – dodała.

