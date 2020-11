Jarosław Gowin w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem na antenie radia RMF FM mówił m.in. o wczorajszej wypowiedzi ministra zdrowia o szczepionce na koronawirusa. Adam Niedzielski wczoraj w Polsat News mówił, że rząd planuje zaszczepić „całą populację dorosłych” w Polsce. Te słowa wywołały burzę.

Wczoraj minister zdrowia wywołał burzę. Wcześniej przedstawiciele polskiego rządu wielokrotnie zapewniali, że szczepionki na koronawirusa w Polsce będą w pełni dobrowolne. Tymczasem słowa Adama Niedzielskiego w Polsacie wydają się wskazywać na coś innego, bo minister zdrowia stwierdził, że rząd chce… zaszczepić wszystkich dorosłych w Polsce. „Planujemy zaszczepić całą populację dorosłych. W tej chwili to 31 mln ludzi.” – stwierdził.

Gowin nie będzie protestował

Dzisiaj sprawę komentował Jarosław Gowin na antenie radia RMF FM. Polityk przyznał, że rząd jeszcze nie zdecydował, czy szczepionki powinny być przymusowe. „Nie ma decyzji rządu, ale moim zdaniem nie ma sensu nikogo uszczęśliwiać na siłę. Nawet nie ma sensu ratować na siłę” – powiedział.

Gowin zaznaczył jednak, że jeśli zapadnie decyzja o przymusie szczepień, to on nie będzie protestował. „Jeżeli minister zdrowia zajmie jednoznaczne stanowisko, że to szczepienie powinno być przymusowe, to przecież nie będę w tej sprawie kruszył kopii” – dodał wicepremier w internetowej części programu gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM.

Nowe dane ws. koronawirusa

W sobotę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 25 571 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażeń. Choć liczba nowych przypadków zdaje się stabilizować, to koronawirus powoduje coraz więcej śmierci. W ciągu ostatniej dobry zanotowano aż 548 zgonów spowodowanych pandemią.

Dotąd na terytorium Polski zanotowano łącznie aż 691 118 potwierdzonych przypadków zakażeń. Od początku pandemii koronawirus przyczynił się w sumie do śmierci aż 10 045 osób.

