Sąd zdecydował, że Michał Sz. „Margot” opuści areszt. Tuż po ogłoszeniu wiadomości wybuchł skandal związany ze zdjęciem głośnej postaci LGBT. Zachowanie „Margot” skrytykowały Agnieszka Gozdyra i Monika Jaruzelska. Teraz zachęcają do udziału w zbiórce na leczenie 18-miesięcznego Mikołaja. – Uważam, że chore dzieci zasługują na finansową pomoc bardziej niż agresywny 24-latek – tłumaczy dziennikarka Polsat News.

Sąd wypuścił Michała Sz. „Margot” z aresztu i niedługo po tym na Facebooku „Stop Bzdurom” pojawiło się zdjęcie aktywisty z pokazującego środkowy palec z podpisem: „POLSKO TY HÓJU PRZESTAŃ MI MARGOT ARESZTOWAĆ”.

Jak się łatwo domyślić forma wpisu wywołała falę komentarzy. Część internautów broni „Margot” tłumacząc, że ma prawo do gniewu. Jednak wiele osób krytykuje tego typu działania.

Agnieszka Gozdyra i Monika Jaruzelska sceptycznie o zachowaniu „Margot”

„Mam wobec postaci Margot wątpliwości wynikające nie tylko z tego zdjęcia, wulgarnego i głupiego. Co nie zamyka dyskusji o proporcjonalności zastosowanych środków” – napisała Agnieszka Gozdyra.

W podobnym tonie sprawę skomentowała Monika Jaruzelska. „Michał/Margot pokazał właśnie ‚fucka’ swoim gorliwym obrońcom. Przeciwnicy mogą tyko zacierać ręce. Gratuluję!” – zauważyła. Powyższe opinie sprowadziły na autorki krytykę ze strony niektórych internautów.

Dziennikarka Polsat News wyjaśniała, że ma prawo do subiektywnej oceny i nikt nie może być wyłączony spod krytyki.

Dosadny wpis dziennikarki: Uważam, że chore dzieci zasługują na finansową pomoc bardziej niż agresywny 24-latek

Z kolei Jaruzelska postanowiła zachęcić internautów do wsparcia zbiórki na leczenie ciężko chorego Mikołaja. W ten sposób nawiązała prawdopodobnie do wielkiej kwoty, którą zebrali aktywiści LGBT w kilku zbiórkach. Jak podaje Marcin Dobski z „Wprost”, było to minimum 400 tys. złotych.

Michał/Margot otrzymał wsparcie finansowe… A może POMÓŻMY Mikołajowi, który bez naszej pomocy nie przeżyje, choć ma zaledwie kilkanaście miesięcy. Rodzice błagają o wsparcie. To apel moralny, zarówno do konserwatystów jak i lewicy.https://t.co/kOjapdlPXI przez @siepomaga — Monika Jaruzelska (@Jaruzelska_M) August 30, 2020

„Michał/Margot otrzymał wsparcie finansowe… A może POMÓŻMY Mikołajowi, który bez naszej pomocy nie przeżyje, choć ma zaledwie kilkanaście miesięcy. Rodzice błagają o wsparcie. To apel moralny, zarówno do konserwatystów jak i lewicy” – napisała Jaruzelska.

Do udziału w zbiórce zachęca także dziennikarka Polsat News. „Uważam, że chore dzieci zasługują na finansową pomoc bardziej niż agresywny 24-latek. Choć oczywiście każdy wpłaca, komu chce” – odpowiedziała jednemu z internautów, który zarzucił jej wspieranie zbiórki by „przykryć” swoją wpadkę.

Wspomniana zbiórka dotyczy 18-miesięcznego Mikołaja, który zmaga się z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA). Dziecko potrzebuje bardzo drogiego leku. Mowa o kwocie 9 milionów złotych. Więcej informacji można znaleźć pod adresem zbiórki: SIEPOMAGA – MIKOŁAJ

