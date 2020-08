Agnieszka Gozdyra skrytykowała „Margot”. Dziennikarka Polsat News wprost oświadczyła, że nie podoba jej się zachowanie aktywisty LGBT, po tym jak został zwolniony z aresztu. Teraz przyznaje, że od dwóch dni zmaga się z obraźliwymi i hejterskimi komentarzami. – Któryś dzień jadą po mnie obrońcy kogoś, kto sam nie ma oporów w obrażaniu, serio dość już – zaprotestowała.

Przypomnijmy, że w ubiegłym sąd podjął decyzję o wypuszczeniu Michała Sz. „Margot” z aresztu tymczasowego. Niedługo po ogłoszeniu decyzji na stronie Stop Bzdurom pojawiło się zdjęcie aktywisty LGBT wraz z krótkim oświadczeniem.

„POLSKO TY HÓJU PRZESTAŃ MI MARGOT ARESZTOWAĆ” – czytamy we wpisie. Aktywista podzielił się wrażeniami z pobytu w zakładzie oraz przekazał wulgarną wiadomość do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, którą rzekomo usłyszał od innych aresztowanych. Do wpisu dołączono zdjęcie, na którym „Margot” pozuje z wysuniętym środkowym palcem.

Agnieszka Gozdyra skrytykowała „Margot”. Jak to wytłumaczyła?

Jak się łatwo domyślić oświadczenie wywołało niemałe zamieszanie. W mediach społecznościowych pojawiły się liczne głosy oburzenia. Swoimi wątpliwościami podzieliła się także dziennikarka Polsat News Agnieszka Gozdyra.

Symbole są bardzo ważne. Symbolem jest Anna Grodzka, Ewa Hołuszko. Stoi za nimi biografia, historia. Twierdzę, że Margot jako symbol walki o prawa LGBT wyrządzi więcej szkody niż pożytku.

Foto z profilu FB Stop Bzdurom. M pic.twitter.com/TGhz5WNcfQ — Agnieszka Gozdyra (@AGozdyra) August 29, 2020

Wpisy dziennikarki Polsat News cieszyły się wielką popularnością. Opinię udostępniła m.in. Monika Jaruzelska, jednocześnie zachęcając, aby wpłacać pieniądze na leczenie 18-miesięcznego Mikołaja, zamiast na zbiórkę dla „Margot”. „Uważam, że chore dzieci zasługują na finansową pomoc bardziej niż agresywny 24-latek. Choć oczywiście każdy wpłaca, komu chce” – odpisała dziennikarka Polsat News.

Jest reakcja na obraźliwe komentarze: Któryś dzień jadą po mnie obrońcy kogoś, kto sam nie ma oporów w obrażaniu, serio dość już

Fakt, że Gozdyra skrytykowała „Margot” sprowokował część sympatyków lewicy do reakcji. Pojawiają się zarzuty o transfobię i misgenderowanie (celowe używanie innej formy osobowej, niż oczekuje dana osoba). „Wiecie, że za karę za fakolca @AGozdyra zaczęła misgenderować Margot?” – napisał profil Miłość Nie Wybiera.

Dziennikarka zareagowała. „Szczerze? Dość tego. Osoba niebinarna nie ma określonej płci. Za to Margot każe się nazywać ‚ona’, choć poza tym w żaden sposób nie upodabnia się do kobiety. A kto nazwie inaczej, ten faszysta i cham” – odpisała. „Albo wszyscy właśnie są wkręcani, nie wiem. Uprzejmie proszę się opamiętać” – dodała.

Szczerze? Dość tego. Osoba niebinarna nie ma określonej płci. Za to Margot każe się nazywać "ona", choć poza tym w żaden sposób nie upodabnia się do kobiety. A kto nazwie inaczej, ten faszysta i cham. Albo wszyscy właśnie są wkręcani, nie wiem. Uprzejmie proszę się opamiętać. https://t.co/5TIM6IPurc — Agnieszka Gozdyra (@AGozdyra) August 31, 2020

W kolejnym wpisie odniosła się także do osób zamieszczających w ostatnim czasie obraźliwe i hejterskie treści pod jej adresem. „Jeśli osoba niebinarna nie odnajduje się w żadnej płci i sama używa wobec siebie określeń męskich i żeńskich, to ja mam być obrażana, gdy zastosuję formę męską? Co się dzieje się światem? Któryś dzień jadą po mnie obrońcy kogoś, kto sam nie ma oporów w obrażaniu, serio dość już” – oświadczyła.

Źródło: Twitter