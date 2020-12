Życzenia zamieszczone na łamach magazynu „Wysokie Obcasy” oburzyły internautów. Na grafice widać bowiem Matkę Boską, która ma na twarzy maseczkę z symbolem Strajku Kobiet. Jeden z polityków PiS poinformował, że zgłasza sprawę do prokuratury.

„WO życzy wszystkim kobietom wolności – w Boże Narodzenie i nie tylko” – czytamy na grafice autorstwa Marty Frej, która znalazła się w najnowszym numerze magazynu. Obok komunikatu znajduje się Matka Boska trzymająca w ręku parasolkę oraz z maseczką z czerwoną błyskawicą na twarzy.

„Mimo wszystko to był wspaniały rok. Setki tysięcy młodych ludzi na ulicach Polski dały nadzieję, że wolność jest możliwa” – napisała Aleksandra Klich, autorka tekstu. Dziennikarka podziękowała również liderce protestów – Marcie Lempart – za to, że „porwała nas do wolności”.

Grafika wywołała falę komentarzy. – „Wysokie Obcasy” na Święta. Nie ma to jak napluć komuś w twarz, a potem gadać o tolerancji i szacunku – napisał Jan Fiedorczuk z DoRzeczy.pl. – Michnikoidy kiedyś trzęsły połową kraju, dzisiaj zostały im wyłącznie memy w gazetkach. Ta grafika to de facto obraz ich własnego upadku – dodał.

Podobnych komentarzy było znacznie więcej.

Głos w sprawie zabrał również Dominik Tarczyński, który zapowiedział zgłoszenie sprawy organom ścigania. „W związku ze skandaliczną grafiką opublikowaną przez @WysokieObcasypl składam do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 196 KK” – napisał eurodeputowany.