Koszmarne zdarzenie w Grodzisku Mazowieckim. Na miejscu, 6 grudnia, zamordowany został mężczyzna. Zadano mu kilkanaście ciosów nożem.

Chwilę przed godziną 23 policja otrzymała zgłoszenie o ugodzeniu mężczyzny nożem. „Super Express” podaje, że ów człowiek został znaleziony na środku przejścia dla pieszych na ulicy 1 Maja w Grodzisku Mazowieckim.

Gdy na miejsce przybyły służby okazało się, że 31-latek ma na swoim ciele kilkanaście ran kłutych! Ratownicy rozpoczęli walkę o jego życie. Podjęli reanimację mężczyzny, a następnie przewieźli go do szpitala.

W placówce medycznej zajęli się nim lekarze, którzy próbowali uratować mu życie. Niestety, obrażenia, które odniósł 31-latek były tak poważne, że nie dało się go uratować. Mężczyzna zmarł.

Grodzisk Mazowiecki. Koszmar w mikołajki

Policja prowadzi w całej sprawie śledztwo. Jak nieoficjalnie wiadomo został już zatrzymane pierwsze osoby. Na ten moment dwie – są to mężczyzna oraz kobieta. Śledczy póki co nie ujawniają ich roli w zdarzeniu.

– Komendant w Grodzisku Mazowieckim podjął natychmiastowe działania, aby ustalić okoliczności zdarzenia. Zatrzymane zostały dwie osoby – powiedział podkom. Jacek Wiśniewski z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Policja prowadzi śledztwo, jednak apeluje również do potencjalnych świadków, którzy mogli widzieć zajście. Proszą ich, aby zgłaszali się na komendę i przekazywali to, co udało im się zobaczyć.

Przeczytaj również: